Handbaliștii convocați pentru cantonamentul de la Barcelona

Federația Română de Handbal a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, sportivii convocați de selecționerul Xavier Pascual pentru cantonamentul de la Barcelona, care se va desfășura în perioada 18-23 decembrie.
LOT SENIORI
1. VLADIMIR CARALI - AHC DUNĂREA CĂLĂRAŞI
2. PAVEL RĂZVAN - AHC POTAISSA TURDA
3. GEORGICĂ CÎNTEC - AHC POTAISSA TURDA
4. RADU LAZĂR - AHC POTAISSA TURDA
5. IONUŢ IANCU - CSM BUCUREŞTI
6. NICUŞOR NEGRU - CSM BUCUREŞTI
7. RAMON ȘOMLEA - CSM BUCUREŞTI
8. JAVIER HUMET - CSM BUCUREŞTI
9. VLAD ADRIAN ROTARU - CSM BUCUREŞTI
10. IULIAN STAMATE - CSM BUCUREŞTI
11. ADRIAN IONUŢ IRIMUŞ - DINAMO BUCUREŞTI
12. CIPRIAN ŞANDRU - DINAMO BUCUREŞTI
13.MARIUS MOCANU - DINAMO BUCUREŞTI
14. COSMIN CAPOTĂ - DINAMO BUCUREŞTI
15. CHIKE ONYEJEKWE - HC ODORHEI
16. ANDREI MIHALCEA - HC ODORHEI
17. GABRIEL BUJOR - HC VASLUI
18. CRISTIAN FENICI - POLI TIMIŞOARA
19. MARIUS SZOKE - STEAUA BUCUREŞTI
20. ALBERT CRISTESCU - STEAUA BUCUREŞTI
21. DEMIS GRIGORAŞ -TATABANYA
22. VALENTIN GHIONEA - WISLA PLOCK
LOT TINERET
1. THALMAIER ROLAND - AHC POTAISSA TURDA
2. BUZLLE IOSIF - CNE SIGHIŞOARA
3. NAGY ROBERT - CS MINAUR BAIA MARE
4. BECHERU MIHAI - CSM BUCUREŞTI
5. BIZĂU OCTAVIAN - CSM BUCUREŞTI
6. MĂNESCU BOGDAN - CSM BUCUREŞTI
7. MERLA MIHAI - CSM BUCUREŞTI
8. DASCĂLU ALEX - CSM BUCUREŞTI
9. APOSTU RĂZVAN - CSU CNOT BRAŞOV
10. CSAKI FERENC - CSU CNOT BRAŞOV
11. BOLOGA ALEXANDRU - HC DOBROGEA SUD
12. VASILE DAN - HC DOBROGEA SUD
13. CSOG VENCEL - HC ODORHEI
14. ŞTEFAN LEONARD - SCM POLI TIMIŞOARA
15. DUMITRIU GABRIEL - ŞTIINŢA BACĂU
16. GAL ROBERT - ŞTIINŢA BACĂU
17. BROASCĂ IONUŢ - ŞTIINŢA BACĂU
18. CONSTANTIN SABIN - UCB TG-JIU