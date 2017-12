Hânsă, la un pas de a fi arestat la domiciliu

07:54:58 / 09 Aprilie 2014

nedumerire

ma fratilor ,ma oameni buni ,in tara asta cine mai munceste ? ma uit la tv si zilnic vad arestari ,retineri ...pai mai oameni buni pe cine ar mai fi posibil sa alegem ? chiar mai avem incredere in cineva ? eu unu nu . chiar toti au fost pusi pe furat in tara asta ? au devalizat-o de tot sincer