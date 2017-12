HC Farul a urcat pe locul 5 în clasamentul ligii a doua

Duminică la prânz, în Sala Sporturilor din Constanța, echipa Handbal Club Farul a înregistrat a șasea victorie în acest campionat, 40-26 (21-10) cu GSIP Moreni. A fost un duel între două formații înființate în această vară, ambele cu mulți jucători tineri în lot, însă cu cei din Moreni aflați la cota zero în rândul punctelor acumulate până acum în clasament. Întăririle în lot aduse în ultimele săptămâni de clubul constănțean și-au spus cuvântul și au făcut diferența, dar nu este exclus ca formația antrenată de Eden Hairi, Enis Murtaza și Florin Cazan să fi reușit o victorie fără dubii și doar cu jucătorii utilizați în primele etape din acest campionat.

Înaintea acestei runde, HC Farul l-a transferat și pe interul dreapta Tiberiu Savu, de la Danubius Galați. Un alt debut a fost cel al juniorului Alexandru Popa (16 ani), care a și înscris o dată în repriza secundă. Celelalte goluri ale echipei constănțene au fost marcate de Tudorancea 8, Stankovic 6 (4 din aruncări de la 7m), Savu 5, C. Ion 4, Cîrchea 4, S. Stoian 4, Marcu 3, Loghin 2, Militaru 2 și Lekovic 1.

„A fost un meci în care ne-a interesat mai puțin scorul final cât să vedem cum se mișcă primul șapte înaintea partidei foarte dificile din etapa viitoare, de la Suceava. Nu mi-au plăcut felul cum transmitem mingea pe faza a doua și puțina agresivitate din apărare”, a declarat Nurhan Ali, președintele HC Farul. „Mă declar mulțumit de jocul echipei, în special de prestația din apărare, pe care punem accent foarte mare la antrenamente. Am pornit de la zero cu această echipă, e destul loc de mai bine, dar muncim mult ca să ne punem la punct. Mă bucur că am ajuns între primele șase echipe din campionat”, a afirmat antrenorul Eden Hairi.

Celelalte rezultate ale etapei a 10-a din Divizia A, Seria A: CSM II București - CSU Suceava 26-37; HC Buzău 2012 - LPS Piatra Neamț 42-22; HC Atletico Alexandria - Știința Municipal Bacău 29-37; Poli Unistil Iași - Cimentul Bicaz 44-33. Meciul CSU Tîrgoviște - HC Dobrogea Sud Constanța va fi reprogramat. Partida ACS HD Teleorman Alexandria - CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina nu s-a disputat, pentru că formația din Alexandria va fi exclusă din campionat pentru două neprezentări consecutive. Motivele sunt de natură financiară.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 27 de puncte din 9 jocuri (golaveraj: 394-223); 2. Știința Municipal Bacău 25p (378-224); 3. HC Buzău 24p (303-246); 4. CSU Suceava 22p/9j (284-173); 5. HC FARUL CONSTANȚA 18p (291-272); 6. Poli Unistil Iași 16p (312-249); 7. ACS Atletico Alexandria 15p (297-297); 8. CSM II București 12p (293-287); 9. ACS HD Teleorman Alexandria 11p/7j (236-221); 10. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 6p/9j (169-265); 11. CSU Tîrgoviște 6p/9j (232-339); 12. LPS Piatra Neamț 6p/9j (196-318); 13. GSIP Moreni 0p (253-392); 14. Cimentul Bicaz -2p (187-319).

