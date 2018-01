Hirscher, în marș forțat spre al șaptelea Mare Glob de Cristal

Schiorul austriac Marcel Hirscher a reușit un weekend perfect la Adelboden, în Elveția, unde a obținut două victorii și s-a detașat în ierarhia generală a Cupei Mondiale la schi alpin. Sâmbătă, el s-a impus în proba de slalom uriaș, aceasta fiind a șasea victorie din actualul sezon și a 51-a a carierei. Hirscher a fost lider după prima manșă și, chiar dacă a greșit în manșa secundă, în care a avut doar al șaselea timp, a încheiat pe locul întâi la general, cu un timp cumulat de două minute, 28 de secunde și 63 de sutimi. Marcel a izbutit o redresare senzațională într-un moment în care nu era departe de a derapa și de a ajunge în plasele de protecție!

Norvegianul Henrik Kristoffersen, al doilea după manșa întâi, a terminat tot pe poziția secundă, timpul său fiind cu doar 17 sutimi de secundă mai slab față de cel al învingătorului. Francezul Alexis Pinturault a fost cel mai rapid în manșa secundă, dar încheiase prima manșă abia pe locul 5. Pinturault a terminat al treilea, la 21 de sutimi de Hirscher.

A doua zi, Hirscher a realizat dubla, câștigând și slalomul special programat în stațiunea din cantonul Berna. În total, Hirscher a obținut în cariera sa șapte victorii la Adelboden!

Austriacul a fost lider după prima manșă și a rămas în frunte la finalul celei secunde, deși a avut doar al 16-lea timp în manșa decisivă. La final, Hirscher a avut un avans de numai 13 sutimi de secundă față de al doilea clasat, austriacul Michael Matt. Henrik Kristoffersen a ocupat locul al treilea, la 16 sutimi în urma învingătorului, acesta fiind exact același podium înregistrat în urmă cu trei zile, în slalomul special de la Zagreb!

Hirscher (28 de ani) are acum șapte victorii (patru la special și trei la uriaș) pe pista de la Adelboden, considerată cea mai dificilă din circuit pentru cei care practică slalomul uriaș. Deşi a fost victima unei fracturi de maleolă în luna august, Hirscher are cel mai bun început de sezon din carieră! El s-a impus deja fără întrerupere între 2012 și 2014 la Adelboden, unde a urcat pe podium în fiecare an începând din 2010. La rândul său, Kristoffersen a încheiat de nouă ori pe podium în acest sezon, fără să obțină însă nicio victorie: are șase locuri 2 și trei locuri 3!

După a șaptea victorie înregistrată de Hirscher în actualul sezon al Cupei Mondiale, a 52-a din carieră, austriacul are 154 de puncte avans în ierarhia generală față de al doilea clasat, Kristoffersen. Alexis Pinturault a urcat pe locul 3, la 327 de puncte de lider.

Următoarele etape din Cupa Mondială masculină vor avea loc tot în Elveția, dar la Wengen. Între 12 și 14 ianuarie, acolo sunt programate o combinată alpină, o coborâre și un slalom special.

