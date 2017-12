HOROSCOP: Află ce îți pregătește ziua de astăzi!

Ziua de azi se află sub influența opoziției Luna-Pluton, care are ca efect o emotivitate generală cu mult peste nivelul obișnuit, astfel încât emoțiile pot deveni intense, bulversante. În plus, există tendința ca atenția și concentrarea să scadă. Se recomandă răbdare, stăpânire de sine și amânarea deciziilor importante.

Berbec

Ar fi bine să nu vă asumați riscuri. Este posibil să fiți nervoși și mai impulsivi decât vă stă în fire. Evitați să conduceți mașina pentru că puteți provoca vreun accident de circulație. În relațiile cu cei dragi este recomandat să evitați discutarea subiectelor controversate, fiindcă se poate ajunge ușor la ceartă.

Taur

Vă simțiți copleșit de lucrări și probleme nerezolvate care s-au acumulat în ultima vreme. Acordați prioritate problemelor care sunt mai ușor de rezolvat, fiindcă sunteți predispus la dificultăți de concentrare. Din același motiv, sunt contraindicate speculațiile de orice fel. În partea a doua a zilei este posibil să aveți o întâlnire plăcuta cu persoane apropiate.

Gemeni

Ați face bine să vă limitați la activități de rutină și să vă gasiți timp pentru relaxare și odihnă. Nu faceți călătorii lungi sau vizite prelungite pentru că astăzi aveți sămânță de scandal. Spre seartă, un apropiat ar putea să vă propună o afacere, dar nu vă grăbiți să luați vreo decizie în acest sens.

Rac

În prima parte a zilei cineva superior vă indispune. Pare să fie vorba despre o decizie nejustificat de aspră, care vă nedreptățește. Recomandat ar fi să nu agravați situația încercând să vă faceți dreptate. Sfătuiți-vă cu partenerul de viață sau cu cineva mai în vârstă.

Leu

Este posibil să lucrați peste program astăzi, dar doar pentru că vă atrage ideea de a realiza ceva deosebit pe plan profesional. Cineva este invidios pe realizările voastre și nu este exclus să vrea să vă implice într-un scandal. Partenerul de viață este posibil să vă reproșeze că pierdeți părea mult timp cu serviciul și că vă neglijați familia. Dezamorsați conflictul cu gesturi tandre.

Fecioara

Pentru că ziua de astăzi stă sub semnul neatenției, evitați călătoriile lungi cu mașina. S-ar putea să vă supărați pe o persoană apropiată care nu și-a respectat o promisiune financiară. Nu luați decizii pripite însă. Aveți grijă și la sănătate, mai ales în ultima parte a zilei.

Balanța

Evitați discuțiile serioase despre afaceri pentur că orice decizie pe termen lung poate avea consecințe mai puțin plăcute. Fiți prudent și nu vă grăbiți atunci când plecați la drum. este o zi favorabilă relațiilor cu persoanele dragi. Puteți petrece o seară romantică cu persoana iubită.

Scorpion

Evitați întâlnirile cu prietenii și dați mia multă importanță activităților casnice și relațiilor cu persoana dragă. Nu este o zi bună pentru deciziin financiare. Consultați-vă cu familia și nu vă bazați pe o sursă de venit sigură.

Săgetător

Vă gândiți să faceți un împrumut, dar nu este o zi potrivită să luați decizii în acest sens. Vă puteți consulta cu partenerul de viață care s-ar putea să vă ajute să găsiți o soluție la care nici nu vă gândeați. Pastrați-vă calmul! S-ar putea să aveți probleme de sănătate care se pot dovedi neplăcute. Puteți să vă ocupați de un hobby creativ.

Capricorn

Aveți tendința să munciți prea mult și să ignorați oboseala acumulată. Este recomandat să vă relaxați și să petreceți mai mult timp cu cei dragi. În a doua parte a zilei vă preocupă o problemă financiară. Sunt griji inutile căci dificultățile sunt de scurtă durată și ușor de rezolvat.

Vărsător

Este posibil să fiți indispus fără un motiv clar. Este efectul contextului astral al zilei. Dacă vă stăpâniți nervozitatea și nu luați decizii sub impulsul momentului, puteți depăși cu bine acestă zi relativ dificilă. Nu sunt recomandate întâlnirile cu prietenii sau cu rudele. În schimb, sunt favorizate activitățile relaxante, de preferință în aer liber.

Pești

ÎIn prima parte a zilei este posibil să primițti o veste neplăcută, care vă obligă să vă schimbați programul. Se pare ca va trebui să plecați la drum împreună cu partenerul de viață. Dacă vă deplasați cu mașina, vă sfătuim să circulațti cu atenție și fără grabă. Evitați discuțiile în contradictoriu, chiar dacă suntețti sigur că aveți dreptate!