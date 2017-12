Horoscop! Află ce îți rezervă ziua de astăzi!

Berbec

O zi minunată pentru a pune la punct detaliile colaborărilor în care ești implicat, dar și pentru a te orienta spre altele noi. Chiar ai șanse deosebite de a gestiona relațiile parteneriale așa cum îți dorești. Gândește-te pe îndelete ce proiecte profesionale te-ar avantaja din toate punctele de vedere. Vei observa ca universul iti va raspunde si va aranja lucrurile pe gustul tau. Spre seara, fii alaturi de cei dragi ofera-le sprijin si voie buna.

Taur

Se pare că ai multe de făcut în plan profesional, dar se recomandă să iei lucrurile mai ușor. Sănătatea este vulnerabilă, fiind nevoie să o îngrijești pe îndelete. Apelează la colegi să te ajute în chestiunile care te solicită prea mult. Chiar dacă gândurile îți sunt orientate mai mult spre treburile personale, spre relațiile cu cei dragi, cu puțin efort și bunăvoință vei reuși să depășești orice diferend apărut astăzi. După-amiază, relaxează-te cu o lectură amuzantă.

Gemeni

Te poti refugia în compania celor dragi și a copiilor. Chiar dacă ziua aduce provocări în plan socio-profesional, faptul că ești deschis spre distracții și aventuri te va face să depășești orice eveniment neplăcut. A doua parte a zilei aduce momente favorabile pentru a te ocupa de un hobby sau de a hoinări printr-un parc. Însă, ferește-te de a oferi sfaturi sau soluții la problemele altora.

Rac

Oprește-te din tumultul vieții și priveste atent la familia ta. Ziua este favorabila relationarii cu neamurile si rezolvarii demersurilor gospodaresti. Sigur ca indatoririle profesionale iti vor da batai de cap, dar avand sprijinul celor dragi, foarte usor te vei strecura printre evenimentele zilei. Spre seara, delecteaza-ti sufletul cu povesti din trecut, discutate intr-un ambient placut, cu oameni dragi si de incredere.

Leu

Comunicarea prin diverse mijloace este tema principala a zilei. Vorbesti cu neamuri, cu prieteni, cu vecini, cu oricine iti iese in cale. Minunat este ca iti face placere pana la un moment, insa apoi totul, intalnirile, discutiile te obosesc mult. Printre randurile discutate astazi cu siguranta sunt si informatii care iti sunt de mare folos. Evita sa iti fortezi mentalul sa retina ceea ce afli, pentru ca atunci cand vei avea nevoie ti se vor revela cu usurinta.

Fecioara

O zi in care poti cheltui multi bani. Cheltuielile principale pot fi pentru imbunatatirea sanatatii, pe analize medicale sau chiar pe interventii chirurgicale. Fii prudent, deoarece tendinta de a te pripi in alegeri si concluzii este la cote mari. Pe de alta parte, veniturile tale din munca desfasurata la serviciu fluctueaza, chiar daca astazi este posibil sa primesti salariul, o prima sau niscai favoruri. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o plimbare in aer liber.

Balanța

Cu putin efort si bunavointa ai putea considera aceasta zi ca fiind o sarbatoare deosebita. In primul rand iti sunt favorizate rezolvarea treburilor personale, angajarea in actiuni de anvergura si reorganzarea programului de viata. Fii prudent insa, si nu-i forta pe ceilalti sa-ti urmeze exemplul sau sa-ti asculte intocmai sfaturile. Pentru ca starile tale de spirit sunt oscilante, rezerva momente dupa-amiaza pentru o plimbare in aer liber sau o sueta cu cineva drag.

Scorpion

Ocupa-te numai de treburi usoare, de rutina. Discretia si detasarea de cotidian iti prind bine, mai ales ca atat sufletul cat si trupul tau au nevoie de odihna, liniste, afectiunea cuiva drag. Chiar daca se intrezaresc multe provocari in plan profesional te poti strecura fara probleme prin situatiile care se construiesc astazi. Dupa-amiaza, retrage-te in confortul casei si bucura-te de compania celor dragi.

Săgetător

Framantarile sentimentale sunt la cote mari de multa vreme. Astazi vor aparea in preajma ta prieteni, sfatuitori care mai de care mai experimentati in ale capitolului amoros si care iti vor oferi tot soiul de informatii pretioase vizavi de acest segment de viata. Fata de dorinta ta de a te implica in diverse relatii frivole si ceea ce te sfatuiesc ceilalti exista o discrepanta. Bine este sa asculti si parerile contrarii, dar sa decizi singur in consecinta.

Capricorn

Esti foarte solicitat in plan profesional. Mai ales sefii, persoanele cu functie iti vor cere explicatii, rapoarte de activitate sau chiar solutii bune si rapide necesare rezolvarii unor demersuri profesionale. Datorita restrictiilor financiare, poate chiar a platii incorecte vizavi de eforturile tale depuse la locul de munca esti tentat sa eviti compania colegilor si raspunsurile solicitate de acestia. Fii prudent si rezolva strictul necesar! Membrii familiei iti pot aduce bucurie in suflet.

Vărsător

Activitatile intelectuale, cele care iti rafineaza sufletul, care iti deschid noi orizonturi culturale sunt cele mai potrivite astazi. Ocupa-te de imbogatirea bagajului tau informational, ia legatura cu oameni interesanti si chiar gandeste-te sa participi la un curs, reuniune pe teme deosebite. De asemenea, in prima parte a zilei, calatoriile indepartate ar putea fi o alta tema de interes. Spre seara iti priesc discutiile usoare pe teme comune.

Pești

Ziua este favorabilă achitării facturilor, a relaționării cu instituțiile financiare și a planurilor de investiții pe termen lung. Dispui de suficiente resure materiale, financiare, astfel încât să faci și cumpărăturile necesare, dar și să-ți plătești toate datoriile. Însă, ideile bune pentru plasamantele financiare sau pentru verificarea și planificarea bugetului comun cu membrii familiei sunt favorizate în prima parte a zilei.