Iarnă la Barcelona prin „Game of Thrones“

Explorarea ținuturilor Iernii veșnice sau a Castelului Negru, escaladarea Zidului sau așezarea pe Tronul de Fier devin posibile începând de sâmbătă la Barcelona, grație expoziției „Game of Thrones: The Touring Exhibition“. Până la 7 ianuarie fanii popularului serial vor putea pătrunde în universul familiilor Lannister, Stark sau al reginei Daenerys Targaryen, prin sutele de piese originale prezentate în această expoziție, relatează agenția EFE. Într-un spațiu de 1.000 de metri pătrați, creând un univers propriu cu ajutorul artefactelor din serial, dar și prin conținuturi multimedia și activități interactive, publicul va cunoaște în mod direct această lume fantastică creată de romanele lui de George R.R. Martin „A Song of Ice and Fire“ (Cântec de gheață și foc).

Atât Tom Wlashiha, cât și Ian Beattie, ale căror personaje au dispărut demult din serial, au subliniat că este incredibil ceea ce au făcut organizatorii - care au lucrat mai mult de doi ani - pentru ca vizitatorii "să se simtă ca și cum s-ar afla pe platoul de filmare". Ei au explicat că atât costumele, cât și obiectele folosite sunt cele utilizate la filmări.

Expoziția începe cu un scurt video cu scene dramatice, după care brusc se deschide o ușă care îl poartă pe vizitator printr-o ceață deasă spre o masă în care sunt așezate hărțile ținuturilor din „Game of Thrones“. Cine intră aici va străbate cele 7 Regate, de la King's Landing până la Black Castel, ajungând până la teritoriile de dincolo de Zid, în ținuturile sălbaticilor. Atrag atenția mai ales costumele purtate de Arya Stark și de Hound; pumnalul din obsidian și sabia folosită de Arya; rochia de mireasă a lui Margaery Tyrell sau costumul opulent de nuntă al lui Joffrey Baratheon.

Se poate vedea și litiera folosită de Joffrey în procesiunea prin King's Landing, în timp ce într-o altă sală se pot explora nobilele case ale familiilor Bolton, Baratheon, Greyjoy și Martell, costumele purtate de Stannis Baratheon sau de preoteasa Melisandre, precum și armura din piele a lui Oberyn Martell. În salonul dedicat familiei Targaryen, piesele-vedetă sunt rochiile diafane ale lui Daenerys, armurile Celor Nepătați sau ouăle de dragon dăruite la nunta lui Daenerys. Un aer de mister înconjoară The House of Black and White, sălașul Zeului cu multe fețe (Many-Faced God), care îi întâmpină pe vizitatori cu multe fețe cu ochii închiși, în timp ce în salonul dedicat Nordului, tronează figura lui Jon Snow și faimoasa lui sabie din oțel valyrian, Gheara Lungă. Dincolo de Zid, se poate admira costumul lui Bran Stark și cel al celebrului Rege al Nopții, sulițele sălbaticilor sau înfiorătoarele figuri ale Umblătorilor Albi.

La capătul traseului se poate vedea și chiar atinge rochia din piele, croită pe măsura lui Cersei Lannister pentru ziua în care a urcat pe Tron, iar doritorii se pot așeza pe o replică a "Tronului de Fier", simbol al puterii celor șapte Regate.

Rafael Giménez, directorul Sold Out, compania care promovează expoziția de la Barcelona, a precizat că au fost vândute deja 20.000 de bilete și că intrările pentru acest sfârșit de săptămână deja s-au epuizat.