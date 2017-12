Împăratul Akihito cere Japoniei să-și amintească lecțiile războiului

Miercuri, suveranul nipon a împlinit vârsta de 82 de ani, ocazie cu care împăratul Akihito a declarat că ”Japonia trebuie să rețină lecțiile amare din cel de-al Doilea Război Mondial”. În timp ce lumea a marcat, în acest an, încheierea conflictului, în urmă cu 70 de ani, Akihito a afirmat că a fost mobilizat de amintire. ”Cred că am petrecut un an de reflecție asupra războiului din diferite puncte de vedere”, a mărturisit el. ”Numărul celor care nu știu ceea ce a însemnat războiul crește an de an, dar cred că, pentru binele Japoniei și al viitorului său, este extrem de important să ne amintim și să ne aprofundăm cunoașterea”, a adăugat el.

În acest an, în cursul unei ceremonii de comemorare a capitulării necondiționate a Japoniei, la 15 august 1945, Akihito a exprimat ”remușcări profunde” pe subiectul conflictului ce a avut loc în timpul domniei tatălui său, Hirohito, decedat în 1989. Akihito a rostit aceste cuvinte pentru prima dată cu o astfel de ocazie solemnă și în timp ce vecinii Japoniei, China și cele două Corei, și-au exprimat nemulțumirea după declarația oficială a premierului japonez, Shinzo Abe, pe care o consideră insuficientă, față de execuțiile comise de armata imperială în Asia, în prima jumătate a secolului XX.

Circa 23.000 de cetățeni niponi au mers, miercuri dimineața, la palatul imperial din Tokyo, pentru a-l felicita pe Akihito, șef de stat, dar fără prerogative politice, cu ocazia celei de-a 82-a aniversări. Ei au ascultat discursul împăratului, agitând mici drapele japoneze și strigând ”banzai” („10.000 de ani“ sau „viață lungă împăratului“).