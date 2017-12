În Constanța, cultura și divertismentul se fac pe șest?

Ne-am obișnuit cu faptul că angajații Direcției de Organizare Evenimente (sau Birou de Management sau ce-o vrea să fie) habar nu au cu ce se mănâncă însăși organizarea. Cu toate acestea, atât de tare s-au întrecut în incompetență încât nu sunt în stare măcar să promoveze manifestările deja existente. Așa se face că secțiunea dedicată evenimentelor de pe site-ul Primăriei Constanța a devenit inutilă pentru simplul fapt că nimeni nu se sinchisește să o actualizeze.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, atrăgeam atenția asupra faptului că Primăria Constanța are carențe grave în ceea ce privește promovarea evenimentelor din municipiu și că, mai rău, lasă această sarcină în seama Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC), care are cu totul alte atribuții. Am sperat că materialul „Inadmisibil! La Constanţa, evenimentele verii, promovate de Regia de transport!”, publicat în ediția online din 26 iulie (ediția tipărită din 27 iulie), a fost o lecție, ce-i drept destul de dură, pentru angajații Primăriei care au atribuții în promovarea evenimentelor. Ne-am dorit, totodată, ca ei să fi învățat ceva din acest lucru și să-și facă treaba pentru care sunt plătiți din banii constănțenilor și să actualizeze secțiunea dedicată de pe site-ul Primăriei (www.primăria-constanța.ro). Nu s-a întâmplat acest lucru.

ULTIMUL EVENIMENT POSTAT A AVUT LOC LUNA TRECUTĂ

În ultimele două săptămâni, pe site-ul întreținut din bani publici nu a apărut niciun eveniment nou. Cel mai recent este „The COLOR RUN dream”, ce a avut loc în 29 iulie, la Constanța. Iar singurul eveniment care încă este în desfășurare este „Filme de Oscar, la Constanța”, care a debutat în 26 iulie și se va încheia în această săptămână. Tot pe prima pagină dedicată evenimentelor de pe site-ul Primăriei Constanța se află și prezentarea spectacolelor ce au avut loc în 28 iulie, în cadrul Festivalului Verii „Mamaia Fairytale”. Între timp, au mai avut loc alte cinci spectacole (în 29 și 30 iulie, dar și în weekend-ul 4-6 august), care nu se regăsesc pagina web a instituției. Iar acest lucru este cu atât mai greu de acceptat cu cât evenimentul este, cel puțin în teorie, sprijinit de Primăria Constanța. Asta nu înseamnă decât că instituția se autosabotează. Totuși, acest lucru nu ar trebui să ne mire din moment ce însuși primarul Decebal Făgădău consideră că nu e treaba administrației publice (care, apropo, are în subordine o direcție care cu asta ar trebui să se ocupe) să elaboreze o strategie în domeniul evenimentelor culturale din municipiu. Vorba aceea... de unde n-ai, nici Dumnezeu nu cere!

