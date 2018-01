În Liga 1, campioana va înfrunta vicecampioana

Etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal programează duminică seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), pe Arena Națională din București, întâlnirea dintre FCSB și FC Viitorul. Un meci special între formațiile care au luptat în sezonul trecut pentru câștigarea titlului, duel încheiat cu „cântec”, la TAS, iar FC Viitorul, campioana en titre, speră să mai obțină un rezultat pozitiv în confruntarea cu echipa bucureșteană, care se confruntă cu mai multe probleme de efectiv. „Mai avem un meci, ultimul din acest acest an, în deplasare. Mergem cu acelaşi gând, să facem un meci mare, cu toate că ştim că este un meci foarte, foarte greu. Dar şi noi am căpătat experienţă. Şi noi cred că suntem buni. Să încercăm să facem un meci bun, să luăm punct sau puncte, pentru că avem nevoie în lupta noastră pentru a intra în play-off”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

Programul partidelor din etapa a 22-a - vineri, 15 decembrie, ora 20.00: Astra Giurgiu - FC Botoșani; sâmbătă, 16 decembrie, ora 15.00: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaș, ora 20.30: CS U. Craiova - CFR Cluj; duminică, 17 decembrie, ora 17.30: CSM Poli Iași - Juventus București, ora 20.00: FCSB - FC VIITORUL; luni, 18 decembrie, ora 17.00: FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe, ora 20.00: ACS Poli Timișoara - Dinamo București. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.

Clasament: 1. CFR 49p (golaveraj: 34-10), 2. FCSB 44p (43-14), 3. Craiova 40p (34-22), 4. Botoșani 35p (25-21), 5. FC VIITORUL 34p (29-17), 6. Astra 34p (29-20), 7. Dinamo 33p (31-22), 8. Iași 27p (24-28), 9. Timișoara 25p (18-30), 10. Chiajna 23p (28-28), 11. Voluntari 22p (18-25), 12. Sepsi 15p (13-37), 13. Mediaș 14p (9-31), 14. Juventus 9p (11-41).

Ocupantele locurile 1-6 la finalul sezonului regulat vor juca în play-off, iar echipele de pe locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out. Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League. Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13-14 din play-out vor retrograda.

