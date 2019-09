În Liga a 2-a, FK Csikszereda şi-a inaugurat nocturna

Vineri seară s-a disputat primul meci din etapa a 9-a a Ligii a 2-a la fotbal, FK Csikszereda şi Universitatea Cluj terminând la egalitate, scor 1-1. A fost partida în care echipa din Miercurea Ciuc şi-a inaugurat instalaţia de nocturnă. De remarcat că, în această săptămână, Universitatea Cluj a mai primit trei puncte, câştigând la „masa verde”, cu scorul de 3-0, meciul pierdut pe teren, la Călăraşi, 2-3 cu Dunărea, în etapa a 7-a, din cauza faptului că formaţia călărăşeană a folosit un jucător aflat în stare de suspendare.

Programul celorlalte partide ale etapei - sâmbătă, 28 septembrie, ora 11.00: CSM Reşiţa - FC FARUL CONSTANŢA, Viitorul Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica Timişoara, SCM Gloria Buzău - Concordia Chiajna, UTA Arad - Daco-Getica Bucureşti, Dunărea Călăraşi - Pandurii Tg. Jiu, ora 12.00: Campionii FC Argeş - Turris Oltul Turnu Măgurele (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 29 septembrie, ora 11.00: Ripensia Timişoara - Sportul Snagov, ora 12.00: Metaloglobus Bucureşti - Rapid Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); marţi, 1 octombrie, ora 17.45: Petrolul Ploieşti - CS Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 22p (golaveraj: 18-2), 2. UTA 16p (20-5), 3. Buzău 16p (16-6), 4. Mioveni 16p (11-5), 5. Rapid 16p (13-9), 6. Metaloglobus 13p (14-10), 7. FC Argeş 13p (10-8), 8. FC FARUL 12p (5-4), 9. Chiajna 12p (7-9), 10. Viitorul Pandurii 11p (6-8), 11. Petrolul 11p (7-10), 12. U. Cluj 10p (11-8), 13. Reșița 9p (9-8), 14. Csikszereda 9p (8-10), 15. Ripensia 8p (8-12), 16. ASU Poli 6p (3-5), 17. Călărași 6p (6-13), 18. Daco-Getica 6p (4-13), 19. Pandurii 5p (5-15), 20. Snagov 1p (2-23).