În primul meci la Singapore, Halep vs Pennetta, duminică, de la ora 9.00

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA, debutează în Grupa Roşie de la Turneul Campioanelor, duminică dimineaţă, de la ora 9.00 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), urmând să joace împotriva italiencei Flavia Pennetta (locul 8 WTA), au anunţat organizatorii competiţiei de la Singapore.

Halep şi Pennetta (3.153 de puncte în 2015, locul 9) s-au întâlnit de cinci ori. În vârstă de 33 de ani, Pennetta conduce, cu scorul de 4-1, în meciurile directe cu Halep. Până la US Open, succesele italiencei nu erau mai recente de 2013: în sferturi la Marbella (2010), scor 6-4, 7-6 (7/4), îm optimi la Bastad (2013), scor 4-6, 7-5, 2-0 - abandon şi în optimi la US Open (2013), scor 6-2, 7-6 (7/3). Halep a reușit o victorie în meciul disputat în luna martie, în optimile de finală ale turneului de la Miami, scor 6-3, 7-5. A urmat apoi partida din semifinalele US Open, când Simona a fost întrecută clar, cu scorul de 6-1, 6-3, după 59 de minute de joc, de Pennetta, care a și câştigat turneul.

Anul 2015 a fost cel mai bun pentru Flavia Pennetta, datorită titlului de la Flushing Meadows, singurul de Grand Slam la simplu din palmares. Ea a anunţat că se va retrage din activitatea sportivă după ce va evolua la Turneul Campioanelor.

Tot duminică, în Grupa Roşie, Maria Şarapova o va întâlni pe Agnieska Radwanska

În Grupa Albă, luni vor avea loc meciurile Garbine Muguruza - Lucie Safarova şi Petra Kvitova - Angelique Kerber.

