Încă o agenție de turism și-a anunțat insolvența! Ce se întâmplă cu turiștii?

După ce, în urmă cu 3 săptămâni, peste 100 de turiști au rămas fără vacanțele pe care le-au cumpărat din timp de la agenția de turism Genius Travel, care a intrat în insolvență, iată că o nouă agenție și-a anunțat sâmbătă, 3 septembrie, clienții că nu le mai poate onora vacanțele. Este vorba despre agenția Mareea, care a transmis, într-un comunicat, faptul că începând cu 3 septembrie se află în imposibilitatea de a mai onora angajamentele asumate. ”În consecință declanșăm procedura de insolvență și reorganizare și vom încerca în perioada imediat următoare să gestionăm exclusiv rezervările curente (turiștii aflați în acest moment în unitățile de cazare din țară și străinătate). Astfel, începând cu 4 septembrie, nu vom mai putea onora niciuna dintre rezervările confirmate. Pentru recuperarea sumelor datorate de către Mareea, vă rugăm să vă adresați asigurătorului societății (polița de insolvabilitate nr. 8100258X) și să faceți demersurile necesare pentru recuperarea sumelor”, au anunțat reprezentanții Mareea.

AN FOARTE PROST

Patronul agenţiei de turism, Marius Usturoiu, a declarat sâmbătă, în exclusivitate pentru Profit.ro, că a luat decizia să ceară intrarea în insolvenţă a companiei din cauza problemelor de cash-flow generate de rezultatele slabe pe componenta de chartere şi a promis că niciun turist cu rezervare făcută prin Mareea nu va rămâne cu banii daţi şi concediul neefectuat. ”Am luat această decizie și după scăderea cu 50 - 60% a vânzărilor de vacanţe pe Turcia. A fost un an foarte prost, cu grad de încărcare foarte slab al charterelor pentru care aveam contracte de garanţie, şi din cauza atentatelor. Probabil ar fi trebuit să diminuăm volumul pe această componentă. Şi anul trecut am avut probleme cu charterele pe Grecia, când timp de o lună s-a blocat destinaţia. În plus, am fost foarte presaţi pentru a face plăţi în avans”, a explicat patronul Mareea. Agenţia de turism este una dintre cele mai mari companii din industria locală de profil, având un rulaj anual de peste 66 milioane lei, în ultimul an deservind aproximativ 60.000 de turiști. Usturoiu a precizat că până acum câteva zeci de turiști cu rezervări s-au confruntat cu probleme, fiind redirecționați către alte destinații. ”Până astăzi n-a rămas niciun turist fără vacanţă; acolo unde au fost situaţii să nu mai putem să achităm, s-au dat variante alternative. Pentru zilele următoare, pentru turiştii care urmează să-şi efectueze vacanţele, vom încerca, împreună cu ceilalţi tur-operatori şi cu partenerii hotelieri, să găsim variante, opţiuni, astfel încât să nu rămână fără vacanţe. N-o să-şi piardă nimeni vacanţa. Comunicăm cu fiecare turist care urmează să-şi facă vacanţa prin agenţia noastră şi le oferim variante alternative, împreună cu partenerii noştri”, a declarat Usturoiu.

ANAT A ANUNȚAT CĂ A INTERVENIT DUPĂ INSOLVENȚA MAREEA

Sute de turiști au beneficiat de variante alternative, iar tur-operatorii, mulți dintre ei membri ai Federației Patronale din Turismul Românesc, încearcă să găsească soluții și pentru clienții care au plătit vacanțe pentru septembrie, a anunțat Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). ”Mai mulți turiști vor fi rerutați către Complexul Mercur-Minerva, deținut de Mareea Hotels, alte hoteluri de pe litoral sau din Delta Dunării. În același timp, în unele cazuri, vacanțele cumpărate de la Mareea ar putea fi efectuate chiar în destinațiile respective, tot datorită sprijinului oferit de colegii de breaslă”, se arată într-un comunicat al ANAT. ”În ultimele două-trei săptămâni, mai mult de 200 de turiști și-au putut efectua vacanțele datorită sprijinului acordat de tur-operatori membri ANAT pentru ca agenția Mareea să depășească situația critică din punct de vedere financiar și pentru a evita perturbări în piața de turism. Preluăm turiști și în aceste zile. ANAT se bucură și de sprijinul hotelierilor de pe litoral, parteneri ai agenției Mareea, cărora le mulțumim că s-au oferit să preia turiști”, declară Alin Burcea, președintele ANAT. În cazul în care turiștii nu acceptă soluțiile compensatorii oferite de tur-operatori și hotelieri, se pot adresa companiei care a eliberat polița de insolvență pentru aceasta, în valoare de 50.000 de dolari. ”În limita a 50.000 de dolari, nu toți turiștii își vor recupera banii achitați. O astfel de situație ar fi fost evitată dacă în ultimii 23 de ani s-ar fi găsit soluții optime pentru garantarea pachetelor de vacanță. ANAT are în prezent o variantă, pe care o va avansa autorităților”, a precizat Burcea. Agenția Mareea s-a retras din ANAT după problemele cu care se confruntă.