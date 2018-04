ÎNCĂLZIRE! Cum va fi vremea la Constanța, în următoarele 3 zile?

Meteorologii anunță vreme în ușoară încălzire, la malul Mării Negre, în următoarele zile. Astfel, miercuri, 18 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 9 și 13 grade C. Joi, 19 aprilie, temperaturile maxime vor mai crește un pic; maximele vor urca până la 22 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 8 și 11 grade C. Meteorologii anunță în această zi ploi, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Ploi sunt anunțate și vineri, 20 aprilie; maximele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 7 și 11 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.