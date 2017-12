Incendiu de… un milliard, de la o friteuză

Echipele de pompieri de la staţia Midia au fost solicitate, în noaptea de marţi spre miercuri, să stingă un incendiu la restaurantul "Popas Taşaul", situat la aprox. 50 km distanţă de Constanţa. Focul se pare că a izbucnit în urma unui scurtcircuit la o friteuză uitată în priză în bucătăria restaurantului. În numai cîteva clipe, flăcările au cuprins întreaga bucătărie, unde, pe lîngă mobilier, se mai aflau şi trei butelii, la un pas de a sări în aer. Numai intervenţia promptă a personalului angajat la restaurant a făcut ca flăcările să nu se extindă şi la celelalte încăperi ale imobilului. "Pînă la venirea pompierilor, care s-au lăsat îndelung aşteptaţi, am intervenit cu tot ce am putut: bidoane cu apă, găleţi şi pături", a declarat Elena Cruceru, angajată a unităţii pe post de bucătar. Plt. adj. Ion Moroianu a declarat că cele două autospeciale ale Secţiei de popmpieri Midia au ajuns mai greu la locul intervenţiei din cauza distanţei. O altă angajată a restaurantului a afirmat că a auzit mai întîi o bubuitură, după care a văzut clădirea cuprinsă de flăcări. Sosit la puţin timp după ce o parte a clădirii se făcuse scrum, patronul localului, Hristu Doga, nu părea afectat de pierderea suferită. "Pot să mă felicit pentru faptul că, după ce am băgat trei miliarde de lei în modernizarea acestei construcţii, am luat decizia de a asigura clădirea. Drept urmare, întreaga pagubă o voi recupera după ce se va face, în prealabil, o evaluare. Este îmbucurător faptul că nimeni din personalul angajat nu a păţit ceva", a spus Hristu Doga. Din primele evaluări, se pare că paguba produsă în urma incendiului se ridică la peste un miliard de lei.