Incendiu în Gara de Nord din Timișoara - patru vagoane dezafectate, cuprinse de flăcări

23:14:06 / 28 Martie 2016

JAF

Fratia penalilor de la CFR Calatori: Litra Marcel , director comercial CFR Calatori -luare de mita ; Secara Vasile, fost director general CFR Calatori-santaj; Berinden Nicolae , fost sef oficiu jurudic CFR Calatori-complicitate la santaj; Mogan Petru , sef serviciu logistica CFR Calatori,promovat de Dorobantu Valentin in aceasta functie fara a avea nicio conditie indeplinita in vederea ocuparii ei ,nici cel putin cea de vechime -evaziune fiscala,tainuire, abuz in serviciu, dare de mita, etc. Radulescu Gheorghe , fost director CFR Calatori Brasov-santaj, fals si uz de fals. Claudiu Dumitrescu, fost membru in CA al al CFR Calatori-trafic de influenta, luare de mita,etc. Dorobantu Valentin, fost director general CFR Calatori-abuz in serviciu, comportare abuziva, etc. Gavris Teodor, fost director tractiune CFR Calatori-luare de mita, trafic de influenta, etc. Protopopu Telu,fost director general adjunct CFR Calatori -trafic de influenta , luare de mita, etc?