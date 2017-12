Incendiu la clubul Bamboo din Capitală! Clădirea s-a prăbușit!

16:49:07 / 21 Ianuarie 2017

Incendiul din Bamboo ...

... ca si cel din Colectiv au ca singura cauza - inconstienta patronilor acestora care, ca multi alti patroni din lumea asta au considerat si inca considera ca masurile de siguranta si dotarile antiincendii sunt doar niste cheltuieli inutile si ca, oricum, nu li se va intampla tocmai lor nenorocirea ... apoi, in egala masura, urmeaza legiuitorul care emite legi care se bat cap in cap si permit situatia de la Bamboo, in care localul functiona pe raspunderea exclusiva a patronilor, fara aviz de functionare ... si in final este vina institutiilor si organelor de control care emit autorizatii pe spagi grase sau controleaza doar ce vor patronii sa le arate ... rezultatul este tragedia oamenilor care isi pierd vietile pentru ca statul este impotent si nepasator la adevaratele prioritati ale cetatenilor lui ... cei care bagati botu' la aceste teorii ale conspiratiei, incercati sa inchideri televizoarele si sa ganditi cu capul vostru, fara a fi manipulati de politic si de interesele lor meschine ... Guvernul Ponta nu a cazut ca urmare a incendiului de la Colectiv ... a fost o lovitura de maestru a lui Dragnea care a profitat de acest moment pentru a-l retrage pe Ponta, miscare care s-a dovedit castigatoare in 11.12.2016 ... daca nu ar fi facut atunci in 2015 pasul inapoi procentul de vot la alegerile de anul trecut ar fi fost invers Psd-25% si Pnl peste 40% - este declaratia lui Ponta din decembrie 2016 .... Dragnea a jucat inteligent si a castigat ceea ce si- a dorit, puterea absoluta in Psd ... asta este povestea Colectiv iar incendiul de la Bamboo este doar un alt incident nefericit ... si vor mai fi n astfel de situatii daca nimeni nu va pune piciorul in prag, ma refer la autoritati dar si la cei care fac legile astea strambe care de cele mai multe ori se bat cap in cap si permit interpretari