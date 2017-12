Începe Festivalul „Miturile cetății”. Deschiderea, luni, în Piața Ovidiu

Prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Miturile cetății”, organizat de Teatrul de Stat Constanța (TSC), se va deschide, luni, 20 iunie, de la ora 21.00, în Piața Ovidiu. După deschiderea oficială, Compania Zorozora din Grenoble, Franţa, va prezenta primul spectacol din festival: „Homocordus”, în regia lui Richard Navarro. Spectacolul este programat să înceapă de la ora 21.30, pe scena mobilă din Piața Ovidiu.

Într-o oră și zece minute, publicul va asista la o lecție de istorie a... muzicii. Va călători în timp, în lumea cavernelor până în contemporaneitate. Cu ajutorul instrumentelor de suflat, cu coarde și cu coarde ciupite, cei trei artiști ai companiei Zorozora - Hélène Duret, Sylvain Rabourdin și Charly Astié - vor aborda stiluri și vor parcurge epoci diferite.

O ISTORIE A MUZICII PLINĂ DE UMOR

„De mult timp doream să scriu un spectacol despre istoria muzicii. Pentru a putea realiza un asemenea proiect trebuia să întâlnesc artiști capabili să poată împărtăși aventura aceasta cu mine. În 2010 i-am întâlnit pe Sylvain Rabourdin, Hélène Duret și Charly Astié. Cu acești muzicieni, absolvenți de Conservator am lucrat cu succes două spectacole care le-au permis să se perfecționeze ca actori. Știind că am întâlnit niște perle rare le-am propus această istorie a muzicii plină de umor. Conștienți de faptul că un asemenea demers artistic avea mari exigențe la nivel istoric, antropologic, noi am cules informații de la persoanele din fiecare domeniu care ne-au împărtășit cu multă bunăvoință cunoștiințele lor. Substanța spectacolului exista, dar era încă dificil de lucrat. Ne mai lipsea cineva care să ne acompanieze. Cineva care putea să asigure direcția muzicală a unui astfel de proiect care să fie garantul conținutului său etnomuzical. Astfel l-am întâlnit pe Guy Bertrand. Acum echipa era completă. Îmi mai rămânea să realizez o scriitură accesibilă și ludică. Pe scenă, trei muzicieni traversează timpul și spațiul, deapănă povești despre chitară, vioară, clarinet și strămoșii lor. Toate astea existau în corzile mele, dar aveau nevoie de o echipă să le traspună scenic”, spune Richard Navarro.

Marţi, 21 iunie, de la ora 18.00, Festivalul „Miturile cetății” continuă la TSC cu „Eşti un animal, Viskovitz”, după Alessandro Boffa, în regia lui Tudor Lucanu, producție a Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea. „Acțiunea” se va muta, de la ora 21.30, în Piața Ovidiu, unde orădenii de la Teatrul „Regina Maria” vor susține spectacolul „Leonce şi Lena”, după Georg Büchner, în regia lui Mihai Măniuţiu.

Intrarea la toate cele 13 spectacole din cadrul festivalului este liberă! Conform organizatorilor, spectacolele în limba franceză din festival vor fi supratitrate.

MAI JOS, GĂSIȚI PROGRAMUL COMPLET AL FESTIVALULUI, PE ZILE.

Luni, 20 iunie

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.00 – Deschiderea oficială

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.30 – „Homocordus”, un spectacol de Richard Navarro, Compania Zorozora, Grenoble, Franţa

Marţi, 21 iunie

Sala Teatrului, ora 18.00 – „Eşti un animal, Viskovitz”, după Alessandro Boffa, regia Tudor Lucanu, Teatrul Anton Pann, Râmnicu Vâlcea

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.30 – „Leonce şi Lena”, după Georg Büchner, regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Regina Maria, Oradea

Miercuri, 22 iunie

Sala Teatrului, ora 18.00 – „Şobolanul rege”, după Matei Vişniec, regia Radu Dinulescu, Teatrul de Stat Constanţa

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.30 – „Antigona”, un spectacol de Jean-Charles Raymond, Compania La Naïve, Pertuis, Franţa

Joi, 23 iunie

Terasa La Taclale - ora 11.30 – Colocviul „Mit antic, mit modern, mit în vremuri…”

Sala Teatrului, ora 18.00 – „Hades şi Persefona”, spectacol prezentat de studenţii Universităţii Ovidius, Facultatea de Arte

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.30 – „Dionysos”, după Euripide, regia Daniele Salvo, Teatrul de Stat Constanţa

Vineri, 24 iunie

Sala Teatrului, ora 18.00 – „Uciderea lui Gonzago”, după Nedialko Iordanov, regia Ion Sapdaru, Teatrul de Stat Constanţa

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.30 – „Othello”, după William Shakespeare, regia Suren Shahverdyan, Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte

Sâmbătă, 25 iunie

Sala Teatrului, ora 18.00 – „De ce Hecuba?!”, după Matei Vişniec, regia Anca Bradu, Teatrul Naţional Radu Stanca, Sibiu

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.30 – „Metamorfozele iubirii”, scenariu de Liviu Manolache şi Anaid Tavitian după autori antici, regia Liviu Manolache, Teatrul de Stat Constanţa

Duminică, 26 iunie

Sala Teatrului, ora 18.00 – „ActOrchestra”, un spectacol de Horia Suru, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti

Scena mobilă din Piaţa Ovidiu, ora 21.30 – „Electra”, după Sofocle şi Euripide, regia Mihai Măniuţiu, Teatrul Naţional Radu Stanca, Sibiu

