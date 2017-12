Începe Mamaia Fairytale 2017, o vară de poveste pe scena din Piaţeta Casino!

13:47:38 / 15 Iulie 2017

Teatru de vară ”adevărat” ???

Cu numai DOUĂ rânduri de scaune in fața scenei și alea rezervate și foarte puține pe lateral? Nu este decât o bătaie de joc la adresa spectatorilor. Probabil s-a vrut ca așa zișii spectatori să asculte muzica de la mesele teraselor din zonă. Păcat și de artiștii aduși. Chiar se pricepeau la muzică și balet. Meritau un spațiu mai adecvat. Atât ei cât și spectatorii. Asta in situația in care avem TREI teatre de vară cu amfiteatru care zac în paragină de ani de zile: Tomis, Perla și cel din Parcul Tăbăcăriei.