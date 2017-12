Încet și sigur! Procesul de îmbătrânire demografică, mai accentuat în acest an

10:57:56 / 07 Noiembrie 2017

pentru mai puțini și mai mici !

România are să piardă totul printre care și populația pentru că așa se dorește de către trădătorii neamului românesc care sunt mână în mână cu cei din afara României, adică cu cei care urăsc de moarte poporul român creștin ortodox, așa cum se petrece cu poporul etiopian din Etiopia ( Africa ) ! România are să fie pustie de la lăcomia lacomilor ! România are sa fie un pustiu pentru că cei care îl urăsc de moarte pe HRISTOS, îi urăsc de moarte și pe creștinii ortodocși din România, noi știm bine cine l-au urât și l-au omorât pe HRISTOS, așa că, ne așteptăm la tot ce este cel mai rău pentru noi toți românii, noi, vom muri, dar vom muri pentru HRISTOS, dar ce vor face ei, acei oameni, care ne-au pus gând rău, că viața pe pământ este trecătoare și scurtă, comparativ cu viața de dincolo, adică cu viața veșnică, cu eternitatea că de ea nu scapă nici unul, într-un fel sa altul, le mulțumim pentru ce ne fac, pentru că, ne ajută la ștergerea multor păcate și ei care ne grăbesc moartea se încărcă cu păcatele noastre, încă odată le mulțumim din suflet pentru ce ne doresc și ne fac, că ne fac bine, dacă DUMNEZEU, nu le-ar îngădui, ei, nu ar fi fost în stare să facă așa ceva ?! Acei "binefăcători" ai noștri, ar face bine, să-i mulțumească, DOMNULUI DUMNEZEU SAVAOT pentru că pentru păcatele noastre, le-a îngăduit ca să ne facă "pustiul de bine", adică să ne termine mai repede de pământ și să ne bage sub pământ, le urăm succes în ce fac pentru noi creștinii ortodocși români, pentru că noi, ne vom întâlni mai repede cu cel răstignit pe cruce de către ei, adică cu HRISTOS, răspunsul cel greu al lor, în fața celui răstignit de ei, în fața lui HRISTOS, are să le fie hotărâtor pentru viața veșnică în : iad ori în rai ?! Fiecare își pregătește raiul ori iadul încă din viața aceasta, exemplu / pilda : bogatului nemilostiv și săracul LAZĂR !?