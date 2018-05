INCREDIBIL! Declaraţia anului! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Elodia?

Unul dintre cele mai controversate cazuri ale istoriei moderne, dispariţia Elodiei, este departe de a se fi încheiat. Discutat şi disputat la toate nivelurile, cazul stârneşte încă idei şi controverse. Mama sa, Emilia Ghinescu, a venit cu o nouă declaraţie şocantă. Ea a mărturisit că a şocat-o ce i-a spus fostul ei ginere despre fiica ei, potrivit antena3.ro. "M-a sunat atunci, după câteva zile, singura dată când m-a sunat. M-a sunat, dar noi nu prea stăm acasă, avem treburi, eram pe drum. Şi plângea de nici nu înțelegeam. Am oprit mașina ca să pot să înțeleg ce zice și îmi spunea că toată viața a făcut ce a vrut și că acum am ascultat de părinți și uite ce am făcut. Și că o să mă arunc cu mașina într-o prăpastie și nu o s-o mai vezi pe Elodia nici vie, nici moartă, niciodată. Și atunci l-am întrebat: Dar ce i-ai făcut? Bineînțeles că nu zicea nimic”, a spus mama Elodiei, conformaceleiaşi surse. Astfel, femeia şi-a adus aminte că fostul ei ginere i-a mărturist că ar vrea să se sinucidă și i-a spus că nu își va mai vedea fiica, nici vie, nici moartă. Femeia nu poate înțelege de ce Cristian Cioacă a luat așa o pedeapsă de mică.