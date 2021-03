Inculpați reținuți pentru trafic de droguri

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Tulcea au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 3 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și introducere în țară de droguri de risc și de mare risc, fără drept. Acțiunea DIICOT a avut loc miercuri, 03.02.2021.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada luna august 2020 - luna februarie 2021, inculpații au comercializat droguri de risc și de mare risc către consumatori de pe raza municipiului Tulcea.



La data de 03.02.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Tulcea au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a 2 inculpați, după preluarea de către aceștia, de pe raza municipiului Constanța, a unui colet de la o societate de transport internațional de persoane și mărfuri.

Cu ocazia percheziționării coletului, s-a constatat că acesta conținea cantitățile de 940 grame de Cannabis, 200 grame de Rezină de cannabis și 500 grame de amfetamină sub formă de substanță pulverulentă de culoare bej, presată sub formă de bulgări translucizi (MDMA).

În continuare, au fost efectuate o percheziție auto și 3 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Tulcea, la locuințele celor trei inculpați, ocazie cu care au fost identificate cantitățile de 28,3 grame de amfetamină sub formă de substanță pulverulentă de culoare bej, presată sub formă de bulgări translucizi (MDMA), 3 grame de cannabis și 122 de pastile Ecstasy.



La data de 04.02.2021, Tribunalul Tulcea a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o durată de 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul S.A.S. Tulcea.