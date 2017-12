INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la CM de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României) - luni, 23 iunie, ora 19.00, Grupa B: Olanda - Chile (la Sao Paulo, TVR 1) şi Australia - Spania (la Curitiba, TVR 2); ora 23.00, Grupa A: Camerun - Brazilia (la Brasilia, TVR 1) şi Croaţia - Mexic (la Recife, TVR 2).

UN PRESUPUS NEONAZIST A INTRAT PE TEREN LA PARTIDA GERMANIA - GHANA

FIFA a anunţat că va analiza incidentul de la meciul Germania - Ghana, scor 2-2, disputat sâmbătă, la Fortaleza, când un suporter care a intrat pe teren avea un tatuaj ce părea a fi un mesaj neonazist, iar în mai multe fotografii postate pe Twitter, fanii germani apăreau cu feţele vopsite în negru. Bărbatul cu barbă a intrat pe teren la bustul gol, având tatuat pe abdomen “HH”, ce ar putea însemna “Heil Hitler”. Delia Fischer, responsabil de comunicare al FIFA, a declarat că nu a fost deschisă nicio procedură disciplinară, dar aceste elemente vor fi transmise comisiei de disciplină, care le va studia. „În general, politica FIFA este de toleranţă zero faţă de orice formă de rasism sau discriminare”, a declarat Fischer.

GIROUD A MARCAT GOLUL 100 PENTRU FRANŢA LA CAMPIONATELE MONDIALE

Atacantul Olivier Giroud a marcat golul 100 pentru Franţa în istoria Campionatelor Mondiale, în minutul 17 al meciului cu Elveţia, scor 5-2, jucătorul afirmând că această reuşită îi va rămâne mereu în memorie. „Am aflat după meci că am marcat golul 100 al Franţei la un Campionat Mondial. Este o mare satisfacţie, îmi voi aduce mereu aminte de acest moment. Este o mare bucurie pentru mine şi apropiaţii mei. Noi avem jucători de clasă mondială, dar echipa contează şi pentru mine este o plăcere să fiu la dispoziţia echipei. Am fost foarte emoţionat încă de la început, când am auzit „La Marseillaise“, şi mi-am dorit mult să marchez”, a declarat Giroud.

VAN PERSIE VREA SĂ FIE GOLGHETERUL CM

Căpitanul reprezentativei Olandei, Robin van Persie, a declarat că îşi doreşte să devină golgheterul Cupei Mondiale, însă, pentru ca acest lucru să se realizeze, este nevoie ca echipa batavă să ajungă în fazele avansate ale competiţiei. Van Persie este suspendat la ultimul meci al Grupei B, cu echipa statului Chile, decisiv pentru stabilirea liderului. „Îmi pare rău că nu pot juca, mă simt foarte bine. Mi-aş dori să fiu golgheterul Cupei Mondiale, iar pentru asta este nevoie ca echipa să meargă cât mai departe”, a declarat Van Persie, care consideră că este important ca Olanda să termine Grupa B pe primul loc, pentru a avea şanse cât mai mari în optimi. „Scopul nostru este să terminăm primii în grupă, pentru a avea mult mai multe şanse în optimi. O remiză cu Chile ne ajunge, dar trebuie să jucăm pentru victorie”, a menţionat Van Persie, care a marcat până în prezent trei goluri la turneul final al CM din Brazilia, fiind la egalitate cu Benzema, Thomas Muller şi Robben.

RONALDO L-A FELICITAT PE KLOSE

Brazilianul Ronaldo i-a urat „bun venit în club” lui Miroslav Klose, atacantul Germaniei, care i-a egalat sâmbătă, în meciul cu Ghana, recordul de 15 goluri marcate la turneele finale ale CM. „Willkommen im klub Klose”, a scris brazilianul, în germană, pe contul său de Twitter. Apoi, în portugheză, Ronaldo a scris un alt mesaj: „Bun venit în club, Klose! Îmi imaginez bucuria ta!!!! Ce frumoasă este Cupa Mondială!!!”. Atacantul german Miroslav Klose a egalat recordul de goluri marcate la Cupa Mondială deţinut de brazilianul Ronaldo, după ce a înscris pentru a 15-a oară la un turneu final, sâmbătă, la Fortaleza, în meciul cu Ghana, scor 2-2, din Grupa G. Klose, care joacă pentru a patra oară la un turneu final al CM, l-a egalat pe Ronaldo, care a marcat 15 goluri pe parcursul a trei ediţii (1998, 2002, 2006). Ronaldo a ajuns la 15 goluri înscrise tot într-un meci cu Ghana, în 2006. În vârstă de 36 de ani, Klose a intrat în teren în min. 69 şi a marcat în min. 70. Klose a înscris cinci goluri, toate cu capul, în 2002, când Germania a ajuns în finală. Tot cinci goluri a înscris şi în 2006, când Germania a ocupat locul 3. Patru ani mai târziu, în Africa de Sud, Klose a marcat de patru ori, Germania încheind competiţia tot pe locul 3.

SAKHO ARE ÎNTINDERE LA COAPSĂ

Fundaşul echipei Franţei, Mamadou Sakho, care a părăsit terenul în minutul 66 al partidei cu Elveţia de vineri, are o întindere la o coapsă, au anunţat surse din staff-ul francez. Sakho a fost înlocuit cu Laurent Koscielny. O ecografie efectuată sâmbătă nu a relevat însă nimic grav, astfel că al doilea căpitan al „Cocoşilor Galici” va putea evolua fără probleme în al treilea meci din grupă, cel de miercuri cu Ecuadorul, de pe „Maracana“.

VON BERGEN S-A ÎNTORS ÎN ELVEŢIA

Fundaşul Steve Von Bergen a plecat din Brazilia în Elveţia, el suferind o fractură în zona ochiului la meciul de vineri, cu Franţa. Von Bergen a părăsit terenul în minutul 9 al partidei, cu chipul însângerat, după ce a fost lovit în figură de atacantul francez Olivier Giroud. Conform federaţiei elveţiene, Steve Von Bergen a suferit „o fractură a planşeului orbitar stâng”, iar pentru el, turneul final s-a încheiat deja. Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, şi atacantul Olivier Giroud i-au trimis mesaje de susţinere fundaşului elveţian.

OPT SUPORTERI RĂNIŢI ÎN ÎNCERCAREA DE A SE APROPIA DE AUTOCARUL ARGENTINEI

Opt suporteri au fost răniţi uşor, sâmbătă, după ce au încercat să treacă bariera de securitate pentru a se apropia de autocarul echipei Argentinei, când acesta a sosit la stadionul din Belo Horizonte. Cei opt suporteri, patru brazilieni, trei argentinieni şi un columbian, au primit îngrijiri la postul medical al stadionului, iar apoi au primit acordul Poliţiei să părăsească arena. „Pentru a garanta accesul autocarului în stadion, poliţiştii au fost nevoiţi să utilizeze muniţii neletale în vederea dispersării fanilor care au trecut barajul de securitate”, au anunţat forţele de ordine. Pe de altă parte, 19 fani din Argentina bănuiţi că au intrat ilegal în Brazilia au fost reţinuţi în stadion şi predaţi forţelor de securitate argentiniene.

MARADONA A CRITICAT JOCUL ARGENTINEI DIN MECIUL CU IRAN

Fostul selecţioner al Argentinei, Diego Armando Maradona, a criticat jocul naţionalei sud-americane din meciul disputat, sâmbătă, împotriva reprezentativei Iranului, scor 1-0 (Messi 90+1), din etapa a doua a Grupei F de la Cupa Mondială. „Am văzut o echipă a Argentinei fără ritm şi care nu a găsit drumul spre poartă. Cred că jucătorii nu şi-au găsit cele mai bune poziţii în teren“, a spus Maradona la un post de televiziune argentinian. Selecţionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a jucat într-un sistem 5-3-2 în meciul de debut cu Bosnia & Herţegovina, scor 2-1, dar în partida cu Iranul a optat pentru o aşezare 4-3-3. Diego Maradona i-a răspuns şi preşedintelui Federaţiei Argentiniene de Fotbal, Julio Grondona, care a spus că fostul internaţional poartă ghinion formaţiei sud-americane: „Bietul de el, e un prost. Este meritul lui Messi că a înscris. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că am plecat eu de la stadion. Eu am muncit pentru tot ce am, în timp ce el a şi-a cumpărat locul”.

COSTA RICA VREA EXPLICAŢII DE LA FIFA DUPĂ UN CONTROL ANTIDOPING

Echipa statului Costa Rica a solicitat explicaţii de la FIFA, după ce şapte jucători au fost supuşi controlului antioping la finalul meciului cu Italia, scor 1-0, de la Cupa Mondială, a anunţat un oficial costarican. Costa Rica nu contestă dreptul FIFA de a efectua aceste controale, dar regretă numărul neobişnuit de ridicat de jucători vizaţi, ceea ar putea duce la suspiciuni de dopaj. „Cerem o explicaţie de la FIFA. Probabil nu ne va răspunde nimic, dar nu ne alarmăm”, a declarat preşedintele comisiei pentru selecţii naţionale, Adrian Gutierrez. Potrivit regulamentului FIFA, doi jucători de la fiecare echipă sunt supuşi controlului antidoping după fiecare meci. Numărul de şapte jucători controlaţi se explică prin faptul că opt costaricani care joacă în străinătate nu au fost prezenţi la stagiul de pregătire de dinaintea Cupei Mondiale, când membrii comisiei antidoping FIFA s-au prezentat pentru controale de rutină. Doi dintre aceşti opt jucători au trecut controlul după victoria cu Uruguay, plus încă doi prin tragere la sorţi. Ceilalţi şase au fost testaţi după meciul cu Italia, plus încă un jucător tras la sorţi. Costa Rica apreciază că FIFA ar fi putut evita suspiciunile prin efectuarea de controale în alte momente. „Ceea ce provoacă surpriza la nivel mondial este că se iau şapte jucători şi astfel se nasc suspiciuni de dopaj. Suntem dispuşi să punem la dispoziţia comisiei antidoping patru, opt sau chiar 23 de jucători. Ceea ce nu ne convine este că totul s-a întâmplat după un meci, deşi se putea face în orice alt moment”, a adăugat Gutierrez.

„MARACANA“ ESTE O REPLICĂ A ARENEI „LUJNIKI“ DIN MOSCOVA

Fundaşul şi căpitanul reprezentativei Rusiei, Vasili Berezuţki, nu a fost impresionat de arena „Maracana“, unde s-a antrenat înaintea confruntării cu Belgia, subliniind că stadionul de la Rio de Janeiro este o replică a celui de la Moscova, „Lujniki“. „Maracana? Pff! Aş zice că Lujniki mă impresionează mai mult. Când am intrat în teren, mi-am zis că această Maracana este replica stadionului Lujniki. Dacă trecem peste faptul că aici nu este pistă de atletism, este acelaşi stadion”, a declarat Berezuţki. În schimb, antrenorul Fabio Capello a apreciat că „Maracana“ „degajă un magnetism impresionant”. „Sunt câteva stadioane, San Siro sau Bernabeu, care degajă ceva. În lume, Maracana este deasupra tuturor. Pentru orice antrenor este un vis să fie la marginea acestui teren mitic”, a adăugat selecţionerul Rusiei.

PRESA IRANIANĂ ÎL ACUZĂ PE ARBITRUL MILORAD MAZIC CĂ NU A ACORDAT UN PENALTY

Presa iraniană îl acuză pe arbitrul sârb Milorad Mazici că nu a acordat un penalty în favoarea echipei pregătite de Carlos Queiroz, în partida pierdută sâmbătă, scor 0-1 (Messi 90+1), în faţa reprezentativei Argentinei, în etapa a doua a Grupei F de la Cupa Mondială. „Argentina+arbitru 1 - Iran 0”, a titrat cotidianul „Jam-e-Jam“, care a publicat o poză cu atacantul iranian Askhan Dejagah căzut în careul argentinian după intervenţia lui Pablo Zabaleta din minutul 54. „Argentina a câştigat cu ajutorul arbitrului. Stelele iraniene au fost victimele unei erori de arbitraj”, a notat „Qods“, în timp ce cotidianul „Haft“ a scris despre „cele mai frumoase 45 de minute (n.r. - repriza a doua) din istoria fotbalului iranian”. Preşedintele iranian, Hassan Rohani, a salutat jocul prestat de naţionala pregătită de Carlos Queiroz. „Gheparzi persani, aţi jucat foarte bine! Rezultatul nu este meritat, dar efortul vostru a fost suprem”, a scris Rohani pe contul său de Twitter. Ministrul Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, a trimis şi el un mesaj jucătorilor iranieni: „Suntem mândri de voi”. După fluierul final al partidei, locuitorii capitalei Teheran au luat cu asalt străzile pentru a sărbători prestaţia favoriţilor. Petrecerea a durat până târziu în noapte.