Informări OMS de Ziua mondială a accidentului vascular cerebral

În fiecare an, la 29 octombrie, este marcată, în lumea întreagă, Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (World Stroke Day). Inițiată în 2006, de către Organizația Mondială a Accidentului Vascular Cerebral (WSO), această zi reprezintă un prilej de informare a populației cu privire la riscurile producerii unui accident vascular cerebral.

Tema propusă de Organizația Mondială a Accidentului Vascular Cerebral pentru ediția de anul acesta este ''Admite: Accidentul vascular este tratabil'', atrăgând astfel atenția asupra faptului că, deși este o problemă medicală complexă, există mijloacele prin care impactul acestuia poate fi redus considerabil, notează site-ului www.worldstrokecampaign.org.

Ziua mondială a accidentului vascular cerebral promovează un mod de viață sănătos, dar și controale medicale periodice și avertizează asupra faptului că accidentul vascular cerebral poate afecta pe oricine.

Accidentul vascular cerebral este o boală non-transmisibilă, dar care a devenit tot mai frecventă, de la an la an. Un accident vascular cerebral apare atunci când un vas de sânge (o arteră) care furnizează sânge la nivelul unei zone a creierului se sparge sau este blocat de un cheag sanguin, notează site-ul sfatulmedicului.ro. La nivel mondial, sunt afectați peste 15 milioane de oameni în fiecare an, din care aproximativ șase milioane mor. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, accidentul vascular cerebral este a doua cauză de deces la persoanele de peste 60 de ani și cea de-a cincea cauză de deces, pentru cei cu vârste cuprinse între 15 și 59 de ani. Una din șase persoane suferă un accident vascular cerebral în timpul vieții și la fiecare șase secunde o persoană moare din această cauză, notează site-ul www.world-stroke.org.

Vârsta persoanelor predispuse de a fi victime ale unui accident vascular cerebral a scăzut în ultimii ani de la 65 de ani la 55 de ani și, totodată, a crescut numărul persoanelor tinere care se confruntă cu accidente vasculare cerebrale.

Îngrijirea potrivită poate face diferența, dar mulți pacienți nu beneficiază de tratamentul adecvat. Tocmai de aceea, tema din acest an informează populația asupra existenței unor soluții. Un rol deosebit de important îl are prevenția, dar pentru aplicarea ei este nevoie de informare corectă.