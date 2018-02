Înfrângere pentru tricolori la debutul în Futsal EURO 2018

Conform așteptărilor, echipa națională de futsal a României a pierdut prima partidă jucată la Campionatul European din Slovenia, miercuri seară. Portugalia, cu unul dintre cei mai buni jucători de futsal din lume, Ricardinho, în componența lotului, a obținut victoria cu același scor cu care s-a impus și în preliminarii, la Călărași, adică 4-1. Rezultatul final nu reflectă însă prestația din teren, pentru că tricolorii au nimerit de patru ori bara și a ratat alte șanse importante de gol!

La pauză a fost 2-0 (Pedro Cary 3,48, Fábio Cecílio 18,46), însă ai noștri au forțat cu atacuri supranumerice, iar constănțeanul Dumitru Mimi Stoica a înscris pentru România din postura de „portar înaintaș”, în minutul 33,21! Jucătorii antrenați de Robert Lupu au continuat ofensiva, dar au mai încasat două goluri, de la Ricardinho (35,29) și de la Bruno Coelho (37,00), ultimul gol al lusitanilor fiind reușit cu poarta goală. A fost un joc în care raportul șuturilor pe poartă a fost egal, 11-11!

Naționala României își continuă parcursul la EURO 2018, al patrulea turneu final european din istorie, cu meciul de vineri seară împotriva Ucrainei (locul 8 în lume). Cum primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturi de finală, tricolorii trebuie să obțină minimum un punct înainte de a aștepta rezultatul din ultimul joc al Grupei C, Ucraina - Portugalia.

„Meciul cu Portugalia a fost decis de un jucător de clasă, Ricardinho, care ne-a marcat un gol de excepție și a creat alte trei. Totuși, în multe momente am fost egalii Portugaliei, am ratat ocazii importante în momente cheie. Jocul s-a rupt când Ricardinho a avut acea reușită, la 3-1. Contra Ucrainei vrem să obținem un rezultat care să ne califice în sferturi. Cunoaștem bine adversarul și am încredere în acest grup că putem să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat selecționerul Robert Lupu.

Rezultatele și programul turneului final:

Grupa A: Slovenia - Serbia 2-2, Serbia - Italia (1 februarie, ora 21:45), Italia - Slovenia (3 februarie, ora 21:45)

Grupa B: Rusia - Polonia 1-1, Polonia - Kazahstan (1 februarie, ora 19:00), Kazahstan - Rusia (3 februarie, ora 19:00)

Grupa C: Portugalia - ROMÂNIA 4-1, ROMÂNIA - Ucraina (2 februarie, ora 21:45), Ucraina - Portugalia (4 februarie, ora 19:00)

Grupa D: Spania - Franța 4-4, Franța - Azerbaidjan (2 februarie, ora 19:00), Azerbaidjan - Spania (4 februarie, ora 21:45)

Lotul României pentru EURO 2018:

Vlad Iancu (Informatica Timișoara), Petrișor Tonița (Autobergamo Deva), Andrei Grigoraș (FK Odorheiu Secuiesc) - portari

Robert Florin Matei, Cristian Marius Matei, Adrian Pînzaru, Paulo Ferreira, Dumitru Mimi Stoica, Alpar Csoma, Florin Ignat (toți Autobergamo Deva), Savio Valadares, Felipe Oliveira (Informatica Timișoara), Laszlo Szocs (FK Odorheiu Secuiesc), Octavian Cireș (CS United Galați), Emil Răducu (Luxol - Malta) - jucători de câmp

