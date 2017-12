Inspectorii sanitari îşi fac meseria cu bani din buzunar

La fel ca alte sectoare ale sistemului sanitar, şi Inspecţia Sanitară de Stat se confruntă cu o criză generată de reforma pe care ministrul Eugen Nicolăescu vrea să o impună cu orice preţ. Astfel, medicii care verifică condiţiile sanitare ale unităţilor comerciale de pe litoral se văd nevoiţi ca în acest sezon să îşi plătescă singuri transportul pînă în staţiuni, la fel ca şi cazarea şi mîncarea. "Anul acesta, de la Ministerul Sănătăţii nu am primit nici un leu pentru a putea deconta cheltuielile de deplasare şi mîncarea medicilor care efectuează controlul în staţiuni. Astfel, ne-am văzut nevoiţi să cădem la mica înţelegere, adică să ne plătim noi toate cheltuielie pînă vor ajunge banii de la minister la noi", a declarat şeful Inspecţiei Sanitare de Stat, dr. Adrian Pavlov. Chiar dacă controalele la unităţile comerciale şi hoteliere ale ISS au început de trei zile, conducerea Inspecţiei a trimis pe litoral mai puţini medici decît anul trecut, pentru a putea face faţă cheltuielilor. "Am decis ca la Năvodari să avem un asistent, la Mamaia, doi medici, dintre care unul va coordona activitatea asistentului din Năvodari. Pentru Eforie Nord şi Techirghiol avem doi asistenţi, la Eforie Sud, unul, şi la Costineşti, tot unul. Aceştia sînt coordonaţi de un medic şi am hotărît ca acela să fiu eu. La Neptun avem doi asistenţi şi un medic, iar restul litoralului este asigurat de medicii de la ISS din Mangalia", a continuat dr. Adrian Pavlov. Cei care lucrează la Inspecţia Sanitară de Stat speră ca în cel mai scurt timp, ministrul Sănătăţii să îşi aducă aminte şi de ei şi să le aloce sume care să le permită să îşi acopere cheltuielile de deplasare. Pe de altă parte, ministrul Sănătăţii a decis ca, în cel mai scurt timp, Inspecţia Sanitară de Stat să devină o autoritate de sine stătătoare şi să nu se mai afle în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică.