Interviu cu senatorul Alexandru Mazăre

Modificarea Constituţiei, măsurile concrete de relansare a economiei şi dezvoltarea agriculturii, investiţiile în educaţie şi însănătoşirea sistemului sanitar sunt doar câteva din priorităţile USL pentru următorii patru ani. Senatorul Alexandru Mazăre, candidat pentru un nou mandat în Colegiul nr. 3 Senat, consideră că acestea trebuie să fie preocupările reale ale Parlamentului şi ale Guvernului astfel încât România să poată ieşi din declinul economic şi politic în care se află. El spune că România nu mai trebuie condusă prin ordonanţe de urgenţă şi că Parlamentul trebuie să redevină forul decizional al ţării în ceea ce priveşte partea legislativă.

Reporter: Cum vede USL viitoarea Constituţie?

Alexandru Mazăre: În viitoarea Constituţie trebuie să redefinim clar rolul pe care trebuie să-l joace fiecare autoritate şi fiecare instituţie în statul român, în aşa fel încât să nu mai avem suprapunerile de atribuţii atât de deranjante din ultimii ani. Trebuie regândit rolul preşedintelui, al Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), al Parlamentului şi al Guvernului aşa fel încât să avem o funcţionare mult mai eficientă şi mai echilibrată a instituţiilor statului şi să evităm crizele constituţionale. USL doreşte să poată organiza referendumuri pentru demiterea politicienilor traseişti. Eliminarea cvorumului pentru referendum, limitarea imunităţii preşedintelui doar pentru declaraţiile politice, sau limitarea în ceea ce priveşte asumarea răspunderii sunt doar câteva din modificările Constituţiei propuse de USL.

Rep: Vor putea Parlamentul USL şi Guvernul USL să pună în aplicare măsurile pe care şi le doresc în plan economic?

A.M.: Toată filosofia economică pe care a avut-o regimul Băsescu poate fi rezumată într-o singură frază: operaţie reuşită, pacient mort. Băsescu sau portavocile sale, Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu, au tot vorbit despre reformarea statului. Discursurile lor îmi aduceau aminte de lozincile comuniste pe care le uzita atât de des Nicolae Ceauşescu. Principala preocupare a USL trebuie să fie reclădirea instituţiilor fundamentale: biserică, poliţie, şcoală, spital. Măsurile economice aberante, tăierea salariilor, impozitarea pensiilor, creşterea TVA, tăierea subvenţiilor la energie termică, au accentuat şi mai mult recesiunea economică. Peste toate acestea, Comisia Europeană a spus că din banii pentru fondurile pe Programul Digi Regio de 550 milioane de euro, bani atraşi în perioada 2010 - 2011, aproape 90% sunt susceptibili de fraudă. Este rezultatul debandadei şi corupţiei gestionate de Guvernele PDL. Urmează o perioadă extrem de complicată şi complexă de provocări economice dificile şi sociale. USL vine cu un program extrem de bine echilibrat, închegat, realist.

Rep: În ceea ce priveşte agricultura, Constanţa poate fi un model preluat la nivel naţional?

A.M.: Agricultura devine un element cheie în creşterea economică a României. Dar atât de mult s-a vorbit despre agricultură şi s-a făcut atât de puţin, încât orice lucru în plus pe care îl va aduce USL va fi binevenit. Programul pe care îl propune USL pe agricultură, combinat cu proiectele şi programele pe care le avansează actuala conducere a Consiliului Judeţean Constanţa vor conduce în următorii câţiva ani la o relansare a acestui sector economic. USL vine cu un program punctual care să rezolve câteva din problemele pe care România le are acum în agricultură. Cea mai importantă este scăderea TVA la producătorii agricoli de la 24 la 9%. O altă măsură importantă prinsă în programul USL pe agricultură este creşterea subvenţiilor la hectar. Ţinta este să aliniem aceste subvenţii pe care le vor primi fermierii din România cu nivelul subvenţiilor pe care le primesc fermierii europeni.

Rep.: Cum se vor reclădi Educaţia şi Sănătatea?

A.M.: În primul rând printr-o infuzie serioasă de capital, cel puţin în domeniul Sănătăţii. Aici va trebui să punem capăt jafurilor, şi apoi să vedem ce putem repune pe picioare şi ce trebuie să luăm de la zero. Avem un sistem sanitar mai bolnav decât orice român. Este inacceptabil ca românii să plătească asigurările de sănătate şi să beneficieze de servicii pentru jumătate din suma pe care fiecare dintre noi o achită. În ceea ce priveşte educaţia, aici putem spune că USL a început deja să repare ceea ce PDL a distrus. Introducerea bacalaureatului diferenţiat este o soluţie, atât pentru elevi cât şi pentru piaţa muncii. Este o soluţie pe care USL a luat-o în doar câteva luni de când este la guvernare. Am dovedit că putem face bine românilor, şi trebuie să continuăm acest proces de reconstrucţie.

Publicitate electorală