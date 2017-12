Învățăm, în sfârșit, să atragem bani europeni?!

Atacați constant de așa-zisa dreaptă, social democrații și-au propus să rupă gura târgului în acest an la guvernare. Au prevăzut majorări salariale spectaculoase pentru multe categorii sociale, investiții numeroase în administrația publică locală, scăderi de taxe și de contribuții. Cu alte cuvinte, social democrații spun că, dacă vor fi lăsați să guverneze, nu cum s-a întâmplat în primele două luni ale acestui an, va curge numai lapte și miere. Pentru a realiza toate aceste lucruri, social democrații au anunțat că se vor baza foarte mult pe atragerea de fonduri europene. În acest sens, Grindeanu și oamenii săi și-au fixat ținte foarte înalte. Vicepremierul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a declarat, recent, că una dintre prioritățile sale este creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. Ea a precizat că România și-a propus ca, până la sfârșitul acestui an, să atragă nu mai puțin de 5,2 miliarde euro de la Comisia Europeană. O țintă extrem de ambițioasă, în condițiile în care experiența din trecut ne-a demonstrat că una s-a zis și alta s-a realizat. Însă haideți să-i credem pe cuvânt pe guvernanți că vor realiza acest lucru. Pentru a-și duce la îndeplinire planul, Sevil Shhaideh a declarat sâmbătă, la Buzău, că cere ca, până în 30 iunie, toate programele care permit atragerea de fonduri europene să fie deschise către beneficiari (autorități locale și centrale, instituții private și ONG, n.r.), ca măsură de creştere a nivelului de absorbţie a fondurilor europene. Shhaideh a mai spus că beneficiarii vor fi sprijiniți cu asistenţa tehnică necesară pentru a depăşi problemele care se pot ivi pe parcurs.