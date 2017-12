Investițiile, dă-le dracu’! Cine are nevoie de infrastructură?!

15:36:18 / 14 Septembrie 2017

Vai de cap cand nu e minte

De 27 de ani mas-media debiteaza zi si noapte ca nu avem INFRASTRUCTURA , nici rutiera nici pe cale ferata,.Acesti palavragii si manuitori de vorbe MINCINOASE scoliti si supusi occidentului nu stiu decat drum si iar drum ca sa-si plimbe curvele de colo colo in tara si in lume,. Vai de capul care nu are si un gram de minte spune un proverb , perfect valabil pentru dobitocii romani care asculta la asemenea propagandisti de teapa lui radu tudo , chiriac si multe tipe care se autonumesc jurnaliste,.Scriu pentru radu tudor care se lauda si astazi cum a iesit in strada la timisoara in 1989 si a contribuit la prinderea si impuscarea lui N. CEAUSESCU,. Bai boule romania ca sa ajunga la nivelul de viata si dezvoltare di 1989 ii trebue de azi inainte cel putin 45- 50 de ani.,Nu ne trebue drumuri DERBEDEULE ci FABRICI si UZINE , VAPOARE si CAILE FERATE SECHESTRATE DE-LA HOTI UNDE SA AIBA LOC DE MUNCA CEI = 6 = MILIOANE DE ROMANI IN VARSTA DE 30-55 de ani= FORTA MOTRICE SI ACTVA A UNI TARI CARE face sa prospere; america, italia, spania, germania, franta,i general toate tarile occidentale unde muncesc, iar biata romania nu mai are lemne nici cu ce aprinde focul., Bai ametitilor de-la antena 3 voi sunteti cei mai mari SARLATANI si iata exemplul; " in 95-96 si inainte si dupa stoicescu sandra prezenta filme cat de avansata este AGRICULTURA cand se ara cu boii si cu caiii si se seamana cu usa in spate ,iar irigatul este o meandra a lui Ceausescu,, iar un alt exemplu este acest impostor radu tudor care vrea drumuri si iar autostrazi,. Vino mai tembelule in port la constanta si vezi ca din cea de a 5-a flota maritima si fluviala din lume in 1989 azi totul este pustiu si furat, Fabrici si uzine ne trebue si poporul roman READUS FORTAT IN TARA ca au parasito de nevoie ,iar OCUPANTII o demoleza si o vand sau cumpara BUCATA CU BUCATA,.