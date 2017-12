Jay Z, nevinovat de plagiat

O judecătoare americană l-a declarat nevinovat pe rapperul Jay Z, acuzat de plagiat în cazul piesei ”Big Pimpin'” de moștenitorul unui compozitor egiptean. După o săptămână de audieri, judecătoarea federală Christina Snyder a respins, miercuri, acțiunea urmașului compozitorului egiptean Baligh Hamdi. Piesa ”Big Pimpin'” (1999) figurează pe albumul ”Vol 3... Life and Times of S. Carter” (numele real al lui Jay Z este Shawn Carter) și are o parte orientală cântată la flaut, care se repetă pe tot parcursul melodiei. Nepotul lui Baligh Hamdi, Osama Fahmy, afirma că un cântec compus de unchiul său, ”Khosara Khosara”, a fost folosit în ”Big Pimpin'”, fără ca Jay Z sau producătorul Timbaland să fi cerut permisiunea în prealabil. Muzica instrumentală fusese compusă în 1957, pentru filmul egiptean ”Khosara Khosara” (1960). Timbaland a recunoscut că a găsit un CD neidentificat, dar a crezut că se află în domeniul public. Anturajul lui Jay Z a încercat să dezamorseze repede controversa, oferind, încă din 2001, circa 100.000 de dolari casei EMI Arabia, care deține drepturile filmului. Suma a fost împărțită cu moștenitorii lui Baligh Hamdi, care murise în 1993. Osama Fahmy a decis cu toate acestea să declanșeze un proces împotriva lui Jay Z și a producătorului Timbaland, apreciind că acordul încheiat în trecut nu are nicio valoare pentru legea egipteană.

Pharrell Williams și Robin Thicke au fost condamnați în luna martie, într-un litigiu asemănător, să plătească 7,4 milioane de dolari moștenitorilor legendarului cântăreț soul Marvin Gaye. Ei au fost acuzați că au plagiat pasaje din piesa acestuia, ”Got To Give It Up”, în hitul ”Blurred Lines”. Suma a fost redusă cu 2 milioane de dolari la apel.

