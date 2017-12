Jessica Simpson şi Geoerge Clooney, vedetele cele mai apropiate de altar

După un divorţ şi mai multe relaţii pasagere, a venit timpul ca Jessica Simpson să îşi găsească echilibrul sufletesc. Se pare că interpreta este îndrăgostită pînă peste cap de jucătorul de fotbal american al echipei Dallas Cowboys Tony Romo, iar prietenii apropiaţi ai celor doi sînt convinşi că este posibil ca ei să întemeieze o familie. “Cred că se vor căsatori”, a declarat Michael Starr, cel mai bun prieten al lui Tony Romo. Lucru confirmat şi de Sophia Bush, o prietenă comună a celor doi: “Sînt perfecţi unul pentru celălalt. Ambii sînt amuzanţi, minunaţi şi buni”.

Planuri serioase ar avea şi cel mai dorit burlac de la Hollywood. George Clooney şi-ar dori să legalizeze relaţia sa cu Sarah Larson, fostă chelneriţă de 29 de ani. Accidentul de motocicletă pe care l-au suferit împreună pare să-l fi convins pe actor cît de nesigure sînt lucrurile în viaţă şi aşa că are de gînd să nu îşi mai piardă timpul şi să treacă la lucruri serioase. Între timp a devenit şi ambasador ONU, ceea ce constituie deja un pas înainte în intenţiile sale de a-şi schimba viaţa. În plus, Sarah Larson ţine morţiş ca pînă la 30 de ani să devină mamă, detaliu care îl mobilizează în plus pe George Clooney, la cei 46 de ani ai săi. Cei doi vor petrece întreaga primăvară la reşedinţa de la Lacul Como a actorului, doar, doar vor auzi clopote de nuntă! După căsnicia sa de cinci ani cu actriţa Talia Balsam, căreia i-a pus capăt în anul 1993, George Clooney a jurat să nu se mai căsătorească niciodată!