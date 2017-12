Judecător constănțean, cercetat pentru luare de mită

18:32:25 / 14 Noiembrie 2016

Curios

Este regretabil cand citesti asfel de articole despre oameni care ii admiri. Am absolvit dreptul in 2009, cunoscandu-l in diverse circumstante in timpul practicii si parea un om cu calitati si coloana vertebrala. In rest Justitia isi va spune cuvantul intr-un final, care serios vorbind, este incoructibila si transparenta. Dar, realmente vorbind, sa-ti risti libertatea pentru 15000 de lei, IN MOBILA!!, care in 20 minute de Black Friday cu buletinul orice banca iti oferea suma asta.