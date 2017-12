Julio Iglesias nu a dormit o noapte ca să prindă răsăritul la Constanţa

După Sibiu, Timişoara, Bacău şi Bucureşti, celebrul cîntăreţ spaniol Julio Iglesias a ajuns şi la malul mării, acesta fiind aşteptat mîine seară, de peste 10.000 de iubitori ai muzicii romantice, la concertul extraordinar pe care îl va susţine în Portul Constanţa – zona Poarta 1. Evenimentul de la Constanţa încheie turneul său din România, de promovare a ultimului album Julio Iglesias, „Romantic Classics”.

Vedeta muzicii latine, care a încîntat generaţii întregi cu vocea sa inconfundabilă, a plecat spre Constanţa imediat după concertul din Bucureşti, cu avionul său personal, dar nu a dormit pînă la 6.00 dimineaţa, „pentru a putea prinde răsăritul”. Marele cîntăreţ a fost întîmpinat la aeroport, în noaptea de miercuri spre joi, de primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a declarat că îşi va aloca destul de mult timp pentru Julio Iglesias, pe perioada şederii sale în oraşul de la malul mării. „Aşa mi se pare normal, este un om care s-a întîlnit şi îi cunoaşte personal pe toţi oamenii mari ai lumii. Spre exemplu, de curînd a avut un concert în Franţa şi a stat cu Sarkozy o oră şi jumătate. I-a întîlnit pe Ceauşescu, pe Iliescu, familia Bush, familia Clinton. Eu cred că este un lucru bun şi poate fi un emisar al Constanţei şi al României”, a spus primarul Radu Mazăre. Acesta a adăugat: „L-am aşteptat la aeroport, azi-noapte; imediat după terminarea concertului din Bucureşti a luat avionul şi a venit la Constanţa, unde a aterizat în jurul orei 02.45. Am stat cu el ca să mănînce, pentru că nu mîncase nimic toată ziua. Sînt un fan al lui şi cred că este unul dintre cei mai mari cîntăreţi ai lumii”, a apreciat Mazăre. „Ştia destul de multe despre mine, ştia că sînt primar de şapte ani. Am discutat despre oraş, am discutat multe lucruri despre lume, despre Brazilia. Şi el, ca şi mine, este îndrăgostit de Brazilia, unde mi-a povestit că a avut peste 200 de concerte. Este un om agreabil, deschis şi fără fiţe şi figuri de mare vedetă”, a conchis primarul. Radu Mazăre a adăugat că are toate albumele lui Julio Iglesias, de cînd era copil.

Artistul cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume a fost cazat, joi dimineaţă, la Hotelul Bulevard din Constanţa, unde a solicitat fructe, cafea şi suc. În jurul orei 13.00, Julio Iglesias a părăsit hotelul, îndreptîndu-se spre Neptun, unde a fost invitat de preşedintele Traian Băsescu, la reşedinţa sa de vară, să ia masa de prînz. De joi noapte, artistul este cazat la Hotelul Iaki din Mamaia.

Spectacolul de sîmbătă seară este realizat cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Judeţean Constanţa.