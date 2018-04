JUMĂTATE DIN ȚARĂ sub COD GALBEN de ninsori, lapoviţă şi polei

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o avertizare cod galben de lapoviţă şi ninsori valabilă pentru jumătatea sudică a ţării - Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Ninsorile se vor intensifica în următoarele ore, iar ANM avertizează că începând de luni seară se va depune un strat consistent de zăpadă. Nu mai puţin de 19 judeţe, plus municipiul Bucureşti, intră sub incidenţa CODULUI GALBEN. Pe arii relativ extinse în Muntenia, în special seara și în prima parte a nopții de luni spre marți (19/20 martie) vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și local se va semnala polei, apoi vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în general de 10 … 15 cm.

În Dobrogea vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, izolat mai însemnate cantitativ, în jur de 15…20 l/mp, și se va produce polei. Temporar, vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 50...55 km/h, mai mari în zona montană înaltă, dar și pe litoral pe parcursul zilei de marți (20 martie) unde vor atinge 65 km/h.