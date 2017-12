Junioarele constănţene pleacă la CM de tenis de masă

După o lună încărcată de competiţii, în sala Liceului cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru” din Constanţa a avut loc ieri ultimul antrenament înainte de plecarea în SUA, acolo unde în perioada 8-15 decembrie echipa naţională de tenis de masă va participa la cea mai importantă competiţie a anului, Campionatul Mondial rezervat junioarelor şi juniorilor. După ce au fost foarte aproape de a se califica în sferturile Cupei ETTU, constănţencele Eliza Samara, Irina Hoza, Cristina Hîrîci şi Ioana Ghemeş speră să revină acasă cu o clasare cît mai bună, dar şi cu o medalie cît mai sclipitoare. Obiectiv deloc dificil dacă ţinem cont de faptul că Eliza Samara, veterana lotului de junioare, nu s-a întors niciodată cu mîna goală de la o competiţie importantă, anul trecut urcînd pe a treia treaptă a podiumul mondial alături de Daniela Dodean şi Andreea Mămăligă. “Am avut o lună în care fetele au participat la o serie de competiţii de senioare, în care scopul nostru a fost şi o pregătire în vederea acestui Campionat Mondial. Dacă în Franţa am scăpat victoria printre degete, sperăm ca în Statele Unite să ne mobilizăm foarte bine şi să obţinem un loc în primele opt echipe din lume avînd în vedere că anul acesta avem o echipă aproape nouă din care a rămas doar Eliza Samara”, a declarat antrenorul Viorel Filimon. “Am muncit mult în ultima perioadă şi se simte o acumulare de oboseală la fete, însă noi plecăm optimişti spre aceste Mondiale, de unde sperăm să ne întoarcem cu rezultate cît mai bune”, a spus şi selecţionera lotului naţional de juniori, Liliana Sebe.

Ultimul CM la juniori pentru Samara, emoţii pentru Hîrîci şi Ghemeş

Competiţia de la Palo Alto este şi o ocazie bună pentru Samara de a-şi lua rămas bun de la juniorat. Din ianuarie, sportiva constănţeană va face saltul la senioare şi speră să încheie cu bine cariera de la junioare. “Vreau o medalie la simplu pentru că de doi ani mă chinui şi mereu am terminat în primele opt. Nu mă tem de asiatice pentru că de acum le ştiu foarte bine şi am văzut cum joacă”, a spus optimistă Eliza. Dacă Samara şi Hoza sînt obişnuite cu competiţiile la nivel înalt, pentru Hîrîci şi Ghemeş această competiţie va reprezenta debutul în elita sportului cu mingea de celuloid. “A fost un an plin pe care sper să îl termin cu bine”, a declarat Cristina Hîrîci. Deşi mai este o săptămînă pînă la începerea competiţiei, sportivele însoţite de cei doi antrenori au plecat astăzi spre SUA pentru a se putea acomoda la fusul orar.