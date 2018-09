La Loto 6/49, report de 7 milioane de lei la Categoria I

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,5 milioane euro) iar la Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (aproximativ 230.000 de euro).

Joi, 27 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 23 septembrie, Loteria Romana a acordat 19.320 de castiguri in valoare totala de 1.647.152,64 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,5 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (aproximativ 230.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 3,12 milioane lei (peste 671.700 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la aceeasi categorie, un report in valoare de aproximativ 80.000 de lei (peste 17.000 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 117.000 de lei (peste 25.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 27 SEPTEMBRIE 2018.

Loto 6/49: 29, 11, 4, 45, 33, 28

Joker: 9 / 11, 26, 32, 23, 44

Loto 5 din 40: 6, 16, 8, 30, 18, 33

Noroc: 6238347

Noroc Plus: 835921

SUPER Noroc: 872797