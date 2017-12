LA MULȚI ANI, Simona Halep!

07:07:44 / 27 Septembrie 2014

Felicitari si multa sanatate

Simona a fost sportivul anului trecut si probabil va fi si in acest an. Intr-o tara in care statul nu investeste aproape nimic este o performanta uluitoare a fi,macar temporar si conjuctural,clasificat pe locul 2 in lume. Simona a ajuns pana aici prin munca multa,prin renuntare la tentatiile copilariei si tineretii,prin eforturile financiare ale familiei. Chiar daca sunt unii sceptici despre valoarea ei,pentru un roman a fi macar in primii 20 in lume este de domeniul incredibilului. Simona are mult de recuperat din carentele unei pregatiri facuta in primii ani de sport in comparatie cu adversarele ei crescute in cadrul unor Academii profesioniste. Se vede acest lucru cand pierde usor in fata unor adversare mult mai slab cotate. Se mai vede lipsa unui specialist in costumatia sportiva in comparatie cu altele. Se mai vede influenta,la acest nivel nefasta,a familiei prezenta la aproape toate tuerneele. Ajunsa pe locul 2 Simona are nevoie de oameni specializati. Acesti oameni o pot ajuta mult sa progreseze,dar,atentie,sunt si costisitori si cine crede ca se poate fara ei,inclusiv familia,se inseala. Dar peste toate Simona este a noastra,o simpatizam si ii uram succes in sport si viata si multa-multa sanatate