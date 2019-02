LA MULŢI ANI, Gică Hagi!

Managerul tehnic al Viitorului împlinește marți, 5 februarie, vârsta de 54 de ani, iar tehnicianul Viitorului se gândeşte la cât mai multe reuşite alături de clubul pe care îl conduce.

„Era frumos (n.r. - victoria în meciul Viitorul - U Craiova, scor 0-0), dar cadoul meu v-am spus care este: ziua în care m-am născut. Mulţumesc părinţilor că au avut acel gând. Ziua în care m-am născut este cel mai mare cadou pentru mine. Celelalte cadouri sunt prietenii pe care îi am, lumea care e lângă mine şi cea mai importantă în momentul de faţă e soţia şi clubul pe care îl am lângă mine. Soţia care mă suportă, e lângă mine, mă susţine în tot ce fac şi îi mulţumesc public, încă o dată, că e cu mine. Iar echipa, chiar dacă mai am momentele mele când mă supăr, Academia şi clubul mi-au produs atâtea satisfacţii în ultimii zece ani. Aşa că sunt un om împlinit la vârsta pe care o am, în care am făcut multe ca şi sportiv, iar acum, ca şi proprietar, sunt mulţumit de munca pe care am făcut-o împreună cu toţi ceilalţi care sunt în club, care m-au ajutat, m-au sprijinit să ajungem să avem acele performanţe. Fotbalul e viaţa mea. Întotdeauna voi fi bucuros când sunt lângă el, când îl văd, îl joc, îl antrenez, îl comentez. Totdeauna îmi face plăcere”, a spus Gică Hagi.

„Regele”, așa cum este supranumit cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, s-a născut la data de 5 februarie 1965, în comuna constănțeană Săcele. Gică Hagi a început fotbalul la Farul Constanța, la vârsta de 10 ani, unde a fost îndrumat către marea performanță de antrenorul Iosif Bukossy. Gică Hagi, care a îmbrăcat de 124 de ori tricoul echipei naționale, marcând 35 de goluri, a debutat în Divizia A la vârsta de 17 ani, în tricoul echipei Farul Constanța. În cariera sa, Hagi a mai evoluat la Sportul Studențesc București, Steaua București, Real Madrid, Brescia, FC Barcelona și Galatasaray Istanbul. A câștigat Supercupa Europei, cu Steaua București, marcând unicul gol în partida cu Dynamo Kiev, disputată la Monte Carlo, la 24 februarie 1987. Cu Galatasaray, clubul unde Gheorghe Hagi şi-a încheiat cariera, a cucerit Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Gică Hagi a participat la trei ediţii ale Campionatului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). După ediţia din 1994 a Cupei Mondiale din SUA, Hagi a ieşit al patrulea în ancheta anuală a revistei „France Football”, cea care acordă „Balonul de Aur”.

La finele anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului, iar la 24 aprilie 2001, sub titulatura „Gala Hagi”, a fost organizat un meci festiv de retragere pentru căpitanul tricolorilor.

La mulți ani, Gheorghe Hagi, multă sănătate, cât mai multe realizări și îndeplinirea tuturor dorințelor!