Lady Gaga nu e gravidă, așa e ea!

În presa de peste ocean apăruseră zvonuri că Lady Gaga și logodnicul său, actorul Taylor Kinney, așteaptă un copil, însă cântăreața a dezmințit această știre, cu prilejul concertului său Cheek to Cheek cu artistul Tony Bennett, desfășurat la Hollywood Bowl. ”Înaintez un pic în vârstă și oamenii cred probabil că sunt însărcinată, dar le transmit că sunt doar aproape de vârsta de 30 de ani”, a declarat Lady Gaga, care a pus mâna pe una din coapsele sale, arătând că începe să își arate vârsta.

Lady Gaga și Tony Bennett se află în prezent în turneul de promovare a albumului ”Cheek to Cheek” (2014). Cei doi vor susține concerte la Londra, New York și Monte Carlo, iar la 1 august vor încheia turneul cu o reprezentație la Kennedy Center Concert Hall din Washington D.C.

Lady Gaga și actorul Taylor Kinney, cunoscut pentru rolurile din ”Zero Dark Thirty” (2012) și ”The Other Woman” (2014), s-au cunoscut în 2011, în timpul turneului de promovare a albumului artistei ”You And I”, și s-au logodit în luna februarie a acestui an.