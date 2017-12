Laura Diaconu, între avocatură și dragostea pentru portul popular

Duminică, la orele amiezii, Muzeul de Artă Populară (MAP) a devenit loc de întâlnire pentru constănțenii pasionați de tradiție. Cu ii frumos brodate sau îmbrăcați în straie populare din cap până în picioare, ei au sărbătorit Ziua Națională a Costumului Tradițional, celebrată pentru prima dată în România, prin participarea la vernisajul unei expoziții inedite. Inedită deoarece piesele expuse, 16 costume populare, dintre care trei sunt piese de patrimoniu cultural național, categoria tezaur - costumele de Pădureni, Târnave și Buzău -, nu fac parte din colecția MAP și nici din colecția altui muzeu de etnografie, ci ele aparțin unei tinere avocate din Constanța, Laura Diaconu, specializată în drept penal, dar îndrăgostită de portul popular.

„TOATĂ CASA MEA ESTE PLINĂ DE COSTUME”

„Într-un moment foarte greu al vieții mele, când simțeam nevoia să transform toate sentimentele pe care le aveam în ceva frumos, s-a născut ea: dragostea mea pentru cămașa românească. Acum cinci ani, mă aflam în comuna Avram Iancu, de zilele comunei, iar toată comunitatea locală era îmbrăcată în costum popular românesc. A fost o revelație pentru mine. Atunci am găsit prima dintre cămășile pe care le-am achiziționat, o cămașă din zona comunei Avram Iancu, cămașa mea de suflet. Inițial nu am achiziționat decât această cămașă, apoi am cumpărat poalele, zadiile. Așa am început să înțeleg care era istoricul portului local. Însă cu surprindere am constatat că ceea ce văzusem și îmi plăcuse atât de mult nu era reprezentativ pentru zonă. În încercările mele de a identifica natura și originea portului din zona respectivă, am prins această dragoste pentru costumul popular”, a spus Laura Diaconu. „Toată casa mea este plină de costume, iar atunci când mi se întâmplă ceva sau atunci când am dorința de a fi protejată, îmbrac o cămașă românească, iar acest lucru mă ajută. Colecția aceasta este o colecție de suflet și pentru suflet (...) O colecție se creează într-o viață. Mi-aș dori să o transmit mai departe copilului meu (n.r. - Andrei). Mi-am dorit să rămână ceva în urma mea, iar această colecție este felul meu de a trece prin această lume”, spune Laura Diaconu.

„ATÂTA PASIUNE ȘI ATÂT BUN-GUST RAR VEZI CHIAR PRINTRE MUZEOGRAFII ETNOGRAFI”

Rar se întâmplă ca specialiștii să aprecieze pozitiv o colecție particulară, care, de cele mai multe ori, are doar valoare sentimentală pentru proprietar. Nu a fost însă cazul colecției pe care publicul o poate admira până pe 22 mai la muzeul de etnografie constănțean. „Laura Diaconu este o tânără avocată cu o mare pasiune pentru cercetarea culturii tradiționale, care, de câțiva ani, merge prin toate zonele etnografice ale țării, prin diferite sate și comune și achiziționează piese de costum de popular sau costume gata alcătuite”, a spus directorul MAP, dr. Maria Magiru.

Referindu-se la dragostea pentru portul popular și la modul în care aceasta știe să-și îmbogățească an de an colecția, directorul MAP, dr. Maria Magiru, a conchis: „Atâta pasiune și atât bun-gust rar vezi chiar printre muzeografii etnografi. A ajuns aici pentru că a citit foarte mult, s-a documentat, a văzut toate muzeele din etnografie. Este o vizitatoare permanentă a muzeului nostru. Știe fiecare costum, fiecare expoziție temporară pe care o organizăm și, pe lângă acestea, a cunoscut și cunoaște evoluția costumului popular”.

Ziua Națională a Costumului Tradițional din România a fost instituită prin Legea nr. 102/2015, care a intrat în vigoare pe 16 mai 2015. Conform art. 1, sărbătoarea este marcată în cea de-a doua duminică a lunii mai.