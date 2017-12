Legea educaţiei „asumată corectată” prevede că rectorii nu pot fi şi demnitari

Forma „asumată corectată” a Legii educaţiei, postată joi seară pe site-ul Senatului, prevede, în mod clar, la articolul 251, alineatul 5, că „persoanele cu funcţii de demnitate publică nu pot ocupa funcţii de conducere în cadrul universităţilor”. În varianta iniţială postată pe site-ul acestei Camere şi asumată de Guvern în faţa Parlamentului, acest alineat lipsea, articolul 251 avînd doar patru alineate. Noua variantă are titulatura „forma asumată corectată”. PNL a acuzat, joi, faptul că varianta Legii educaţiei primită de parlamentari diferă de cea postată pe site-ul Guvernului şi că a fost modificată ulterior asumării răspunderii Guvernului pe această lege. Ulterior, varianta de pe site-ul Guvernului nu a mai putut fi accesată. Premierul Emil Boc a afirmat, joi, că Guvernul şi-a angajat răspunderea pentru Legea educaţiei în forma aprobată de Executiv şi trimisă la Parlament, iar problemele tehnice privind necorelări de articole sînt rezolvate de către personalul administrativ. De asemenea, el a spus că nu există forme diferite ale legii. Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu a afirmat că varianta finală a legii educaţiei include un articol care spune că „problemele de incompatibilitate nu se pun pe parcursul actualului mandat” şi precizează că nu are legătură cu faptul că există variante diferite ale legii asumate. Întrebată în legătură cu faptul că varianta de pe site-ul Guvernului este diferită de cea primită la Parlament, marţi, într-una dintre variante lipsind articolul care face referire exact la incompatibilitatea dintre un demnitar şi o funcţie de conducere în universitar, Andronescu a declarat că nu are nicio legătură cu acest lucru. La rîndul lor, liberalii spun că varianta Legii educaţiei existentă la Parlament are cu cel puţin cinci articole mai puţin decît cea de pe site-ul Guvernului, „respectiv, textul sare de la art. 327, direct la art. 333”.