Legea salarizării a scos funcţionari şi grefieri în stradă! Urmează profesorii!

Ziua de marţi a fost ziua protestelor şi a promisiunilor în ce priveşte asemenea manifestări, primul hop pentru actualul Cabinet Grindeanu. Peste 500 de angajați din sectorul public - Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP), Cartel Alfa, Sindicatul Național al Cadrelor Militare Disponiblizate (SCMD), sindicatele din poliție, precum și cei de la Protecția Mediului - au protestat în fața Palatului Parlamentului, nemulțumiți de proiectul legii salarizării în sistemul bugetar. Aceştia promit că manifestările stradale nu se vor opri aici. Şi grefierii (Prahova, Arad şi Constanţa) s-au considerat a fi nedreptăţiţi de prevederile noii legi a salarizării, însă activitatea instanţelor s-a desfăşurat normal. Aceştia au ieşit, practic, în faţa instituţiilor în care lucrează, purtând pancarte şi protestând în linişte. Ei spun că, în urma aplicării prevederilor, pot pierde chiar până la 1.300 de lei din salarii, iar cei cu studii medii vor avea salarii mai mari.

PROFESORII, ÎN STRADĂ

Urmează ca şi profesorii - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) - să picheteze Camera Deputaţilor miercuri, 31 mai, dascălii fiind nemulţumiţi de creşterile salariale prevăzute de actualul proiect al legii salarizării. Profesorii susţin că se află la coada grilei. "În total dispreț față de propunerile transmise de federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar și învățământul superior la Proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, plenul Senatului României a aprobat, în 23.05.2017, cu majoritate de voturi, acest proiect de lege. Prin amendamentele transmise de federațiile sindicale Guvernului României, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, comisiilor de specialitate ale Parlamentului, fiecărui parlamentar, indiferent de grupul parlamentar căruia îi aparține, sesizăm o serie de carențe în cuprinsul legii, în special în ceea ce privește salarizarea personalului din familia ocupațională „învățământ”. Cu toate acestea, Senatul a aprobat proiectul legii, fără să accepte niciuna dintre propunerile transmise de reprezentanții salariaților din învățământ", explică, printr-un comunicat de presă, conducerea FSLI.

"În condițiile în care, prin acest proiect de lege, personalul din învățământ este poziționat în partea inferioară a grilelor de salarizare, prima tranșă de majorare salarială nu se acordă de la 1 iulie 2017, așa cum se prevede în Programul de Guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017, există anomalii în ceea ce privește modul de stabilire a indemnizațiilor de conducere pentru personalul din învățământ, dar și privind stabilirea salariilor unora dintre categoriile de personal didactic auxiliar (...) FSLI va recurge la orice formă de protest necesară, în susținerea revendicărilor minimale și legitime ale salariaților din învățământul românesc", mai reiese din comunicatul transmis de sindicalişti.

CÂT CÂŞTIGĂ PROFESORII

Potrivit draftului legii salarizării, angajaţii din educaţie ar urma să primească, până în 2022, măriri de salariu de peste 100%. Cei care vor beneficia cel mai mult de creşteri vor fi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Un profesor cu studii superioare de lungă durată şi cu gradul didactic I are, în momentul de faţă, un salariu de aproximativ 2.500 de lei. La anul, în 2018, acesta va ajunge să câştige cu 50% în plus, adică peste 3.700 de lei, urmând ca până în 2022 să se ajungă la un salariu de bază cuprins între 4.300 şi 5.500, în funcţie de vechimea în învăţământ. Potrivit legii salarizării, un învăţător sau educator cu gradul I didactic va primi până în 2022 un salariu mărit cu peste 100%. Mai exact, dacă acum primeşte lunar aproximativ 2.000 de lei, în 2018 va câştiga cu 50% în plus, adică puţin peste 3.000 de lei. Iar în 2022, în funcţie de numărul anilor petrecuţi în sistemul de educaţie, învăţătorii vor primi un salariu cuprins între 4.000 şi 4.400 de lei lunar. Potrivit draftului proiectului de lege, acestor sume li se adaugă sporurile şi vechimea, ce pot ajunge, cumulate, până la 95%, în funcţie de specificul fiecărei meserii şi vechimea în muncă a angajatului.