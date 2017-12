Legea vaccinării e pe ordinea de zi, la Guvern. Ce modificări va avea

Guvernul are ședință, la ora transmiterii acestei știri, iar pe ordinea de zi a fost introdusă și Legea vaccinării. Florian Bodog, ministrul Sănătății, a fost lăudat de premierul Mihai Tudose în deschiderea ședinței. ”A înregistrat progrese remarcabile și în ceea ce privește vaccinarea. Legea vaccinării va fi azi. Începem cu legea vaccinării.”, a spus Mihai Tudose. Bodog a anunțat că Legea vaccinării va fi transmisă Parlamentului pentru a fi votată. În plus, ministrul a anunțat că toate concediile medicale vor putea fi acordate, în viitor, și electornic. ”Voi supune aprobării Guvernului Legea vaccinării, va fi trimisă în Parlament, nu va fi OUG. Avantajele ei sunt: protecția pe care o asigurăm copiilor, predictibilitatea aprovizionării cu vaccinuri. Legea va fi analizată cu celeritate, sper, de comisiile de specialitate din Parlament. Am depus la SGG propunerile cu calendare și termene pentru debirocratizarea actului medical. Concediile acordate în părinților aflați cu copiii în străinătate, am crescut vârsta de la 14 la 16 ani, iar unde se depășeșete 16 ani intră pe tip handicap. Desființăm o serie de acte condierate inutile pentru medicii de familie, concediile medicale vor fi eliberate electornic. 67 de mii de vaccinări, 43.000 nu au fost găsiți. Avem o rată de refuz de 12%.””, a spus Florian Bodog.