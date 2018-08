Legi pentru omul de rând? Ce-i prostia asta?!?

LA TOAMNĂ, POATE Debitorii bancari care-așteptau cu sufletul la gură votul pe proiectele de legi ale senatorului Daniel Zamfir (plafonarea dobânzilor fiind printre ele - n.r.) au fost dezamăgiți să afle că, în stilul clasic românesc, totul a fost amânat pentru la toamnă. Există însă speranță, spune avocatul Gheorghe Piperea - „Există timp și la toamnă, cu atât mai mult cu cât cam în aceeași perioadă va sosi de la Curtea Constituțională a României (CCR) verdictul privind constituționalitatea proiectelor de legi“. Într-un interviu acordat psnews.ro, el a dat ca exemplu Croația, unde debitorii în CHF au repurtat o victorie definitivă în justiție împotriva a opt bănci - „Oficial, legile au fost puse marți pe ordinea de zi. Din nefericire însă, s-a renunțat la dezbaterea lor, pentru că s-a considerat că a fost suficient de multă tensiune și muncă pe Codul Penal și pe legea cu gazele offshore. Nu sunt foarte fericit pentru situația în care s-a ajuns; dimpotrivă, sunt într-un fel imunizat față de lucrurile astea, pentru că întotdeauna s-au găsit chestiuni mai prioritare decât cele care îi privesc pe oamenii de rând. Sunt milioane de persoane în situația aceasta. Nu uitați că am stat pe loc și cu legea dării în plată aproape un an și jumătate“. Revenind la Croația, procesul colectiv la care au participat peste 100.000 de consumatori a fost câștigat definitiv și irevocabil - „Ei urmează să primească niște miliarde de euro înapoi. Iar principalul argument cu care s-a câștigat a fost clauza Andriciuc, pe care am câștigat-o eu la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dar care n-a avut niciun efect în România. Iată însă că are efect maxim în Croația“.

SĂGEȚI CĂTRE BNR Pe de altă parte, Piperea l-a criticat un pic și pe guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, pentru dubla măsură legată de programul Prima Casă - „După ce Dragnea și Isărescu și-au zâmbit cu rictusuri pe față, s-a văzut foarte clar că inflația și ROBOR-ul s-au dus unde s-au dus. Și nu pentru că sunt niște fenomene naturale, ci pentru că Isărescu a dorit să se întâmple asta. Să fim serioși... Când guvernatorul BNR folosește cifre, ele se transformă imediat în realitate, nu sunt păreri sau estimări. Cifrele relative la ROBOR & inflație pronunțate de Isărescu sunt pur și simplu invitații adresate comercianților sau bancherilor, să ridice prețurile, respectiv dobânzile. Culmea e că a avut tupeul să spune că programul Prima Casă e risc sistemic, asta după ce l-a susținut cu arma în mână prin 2015 - 2016. Atunci spunea că dacă trece Darea în Plată, Prima Casă moare. Acum, spune că programul trebuie omorât și toată lumea aplaudă“.