Liber la cearşafuri pe plajele extinse pe bani europeni!

13:24:32 / 15 Iunie 2016

mamaia

Si la mamaia de la parc la flora se incalca legea sezlong langa sezlong, concesionar langa concesionar Legea 1204/2010 cu privire la obligativitatea de a avea 30% de la tarm zona de cearceaf Art. 18. - Suprafata sectorului/subsector ului de plaja folosita pentru inchirierea sezlongurilor si umbrelelor in suport fix va fi de maximum 70% din suprafata totala inchiriata, diferenta reprezentand-o zona destinata plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua in calcul spatiile destinate amplasarii altor dotari de pe plaja. Art. 19. - Zona destinata plajei pe nisip va fi stabilita in asa fel incat sa nu se suprapuna cu zona destinata amplasarii sezl ongurilor si va fi incadrata astfel: o latura va reprezenta limita dinspre uscat a plajei, o latura va reprezenta limita dinspre apa a plajei, iar celelalte doua laturi vor fi reprezentate de linii imaginare perpendiculare pe limita dinspre apa.