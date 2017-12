Liberalul Septimiu Bourceanu preferă să fie puntea de legătură între aleșii PNL

Propunerea deputatului Gheorghe Dragomir ca actualii parlamentari să nu mai candideze a creat tensiuni în interiorul PNL Constanța. În timp ce unii au aplaudat ideea lui Dragomir, alții au respins cu vehemență această inițiativă. Indiferent de opinii, problema va fi tranșată în următoarea ședință a Biroului Politic Județean. În lista propusă pentru parlamentare figura și numele lui Septimiu Bourceanu, care însă nu dorește să ocupe deocamdată un loc de deputat sau senator. Liberalul a afirmat că, pentru el, cariera profesională e prioritară și că va rămâne membru PNL și se va implica în continuare în viața partidului ca și până acum.

Propunerea președintelui Organizației Județene Constanța a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, ca actualii parlamentari să nu mai candideze a creat tensiuni în interiorul organizației liberale de la malul mării. Cei mai mulți membri din rândul celor care nu au mai candidat au aplaudat ideea lui Dragomir. Alții, însă, nu au acceptat nicicum această propunere. Indiferent de opinii, problema va fi soluționată în următoarea ședință a Biroului Politic Județean (BPJ), care va avea loc înainte de sfârșitul lui septembrie. „Listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat vor fi stabilite prin vot secret. Asta înseamnă că nimic nu este încă bătut în cuie, așa cum se vehiculează. Nu există o listă prestabilită. În funcție de votul din Birou, va fi stabilită și ordinea candidaților“, a declarat secretarul general al Organizației Județene Constanța a PNL, Septimiu Bourceanu. El a afirmat că propunerea lui Dragomir, care a fost una personală, are în vedere mesajul pe care electoratul l-a transmis liberalilor în ultimii ani, acela că oamenii vor o schimbare temeinică a funcționării societății. „Rezultatul de la alegerile locale a fost unul istoric pentru PNL Constanța, pentru că diferența dintre liberali și social democrați la nivel județean a fost doar de 106 voturi din aproximativ 300.000 de voturi valabil exprimate. În aceste condiții, noi am înțeles următorul lucru: votanții au fost mulțumiți de măsurile pe care PNL le-a luat, dar fiind un electorat de dreapta, care este mai exigent, dorește mai mult de la noi. Și atunci, președintele Dragomir a făcut această propunere, ca actualii parlamentari să nu mai candideze. Este foarte important să înțelegem că este un exercițiu democratic, iar votul BPJ este cel care contează“, a punctat Bourceanu.

„CARIERA PROFESIONALĂ, ÎNAINTE DE TOATE“

În lista propusă pentru parlamentare figura și numele lui Septimiu Bourceanu. În ciuda faptului că are susținere în partid pentru a candida pentru un post în Legislativ, liberalul preferă să rămână acorat în cariera profesională și să-și continue activitatea și responsabilitățile pe care le are în partid. „Am un proiect personal în care sunt implicat 100% cu o echipă foarte frumoasă. E vorba de managementul unui spital privat. Pentru mine, reputația profesională a echipei din care fac parte și a mea e prioritară. Asta nu înseamnă că nu rămân membru al PNL și secretarul general al partidului. Activitatea mea de membru de partid va merge mai departe, iar implicarea mea în politică va fi aceeași“, a spus Bourceanu. El a afirmat că activitatea politică trebuie să reprezinte un echilibru între administrativ, legislativ și societate în general. „În lista PNL trebuie să figureze persoane cu o bună reputație profesională, care dau o speranță publicului că partidul a înțeles mesajul pe care îl transmite electoratului“, a spus Bourceanu. El a conchis că, deși nu va candida la Parlament, va încerca să fie puntea de legătură între Legislativ și aleșii PNL din teritoriu. „Îmi place ceea ce fac acum în interiorul partidului. Am o legătură strânsă cu organizațiile partidului, consilierii județeni, primarii, organizația de tineret și alte structuri ale partidului“, a punctat Bourceanu.