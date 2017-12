Liceeni talentaţi, viitorii hair-stylişti şi designeri ai Constanţei

Înainte de 1989, frizerul şi croitorul erau oameni de bază în societate. Cu timpul, însă, ei au fost priviţi cu superioritate de angajaţii de pe la birouri. Cu toate acestea, în ultima vreme, meseriile de bază ale românilor au început din nou să fie preţuite, poate şi datorită schimbării denumirii lor în stilist şi designer vestimentar. Importanţa acestor meserii au înţeles-o şi tinerii care, în ultimii ani, în proporţie din ce în ce mai mare s-au orientat spre licee cu profil tehnologic. Şi nu o fac doar pentru că aceste meserii sunt profitabile, ci şi pentru că sunt foarte talentaţi. Cu ocazia celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului Naţional al Şanselor Tale, care se desfăşoară în perioada 18 - 24 noiembrie, ieri, elevele clasei a X-a C a Liceului Tehnologic „Ioan N. Roman”, specializarea coafor-stilist, au prezentat adevărate demonstraţii de măiestrie. În cadrul unei atelier de lucru numit „Profesia de hair-stylist în România şi Europa”, pe lângă prezentările făcute în Power Point, elevele au făcut şi demonstraţii de coafuri pe manechine. „Sunt pasionată de coafuri de când eram mică, îmi place tot ceea ce ţine de estetică. Din acest motiv mi-am şi ales această meserie. Consider că este o profesie de viitor”, a spus Gabriela Alexandra Androne, în timp ce împletea părul manechinului. La rândul său, Alexandra Ion a spus că, deşi îi place coafura, pe viitor îşi doreşte să devină machior, aşa că după terminarea liceului va urma un curs pe această specializare. Potrivit afirmaţiilor profesorului coordonator, Mihai Stere, astfel de activităţi au un impact foarte mare asupra elevilor. „Elevele au fost interesate. Demonstraţiile făcute de eleve dovedesc faptul că au simţul esteticului bine dezvoltat”, a spus Stere. Şi elevii clasei a XII-a, specializarea tehnician design vestimentar, au participat la o activitate specifică profilului. „Cu acest prilej, am folosit maşina simplă de cusut în prelucrarea reperelor produselor textile şi am discutat despre importanţa vestimentaţiei ca parte componentă a comunicării. Întotdeauna comunicarea non-verbală însoţeşte comunicarea verbală”, a spus profesorul de discipline tehnice Simona Tomescu. „Atelierele de astăzi (n.r. - ieri) ne-au demonstrat încă o dată că avem copii talentaţi şi că nu suntem în Europa, aşa cum se tot spune, pe un loc codaş. Suntem acolo unde trebuie şi copiii noştri fac faţă cerinţelor UE”, a declarat inspectorul pentru ştiinţe socio-umane din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Daniel Vicenţiu Geoglovan. Potrivit directorului Liceului Tehnologic „Ioan N. Roman”, Daniela Flonder, în ultimii ani a crescut interesul tinerilor pentru aceste meserii. „Avem mulţi copii deosebiţi care ne surprind cu aptitudinile şi competenţele lor. Poate că nu sunt olimpici la matematică, dar aceste calităţi sunt deosebite, iar talentul lor este, pe undeva, foarte profitabil, fapt ce-i situează într-o poziţie avantajoasă ca cetăţeni europeni”, a spus Flonder.

ACTIVITĂŢI În cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale, ce are loc până în 24 noiembrie, sunt peste 340 de activităţi în diverse domenii care se desfăşoară în 70 de şcoli din judeţ. În aceste acţiuni sunt angrenaţi aproape 14.000 de elevi, dascăli şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere. Astăzi, elevi şi profesori de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa, de exemplu, vor participa la evenimentul intitulat „Relaţia dintre cetăţeni şi autorităţi - mijloc de exercitare a democraţiei”. O altă activitate inedită aparţine elevilor Şcolii Postliceale FEG Education Mangalia. Ei vor face, timp de o zi, practică la Sanatoriul Balnear Mangalia şi la Spitalul Municipal Mangalia. Acestea sunt doar câteva exemple de activităţi din cadrul festivalului.