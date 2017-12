Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Medgidia a sărbătorit Ziua României

20:28:10 / 29 Noiembrie 2017

Da ...

Precum se vede , chiar foarte bine , elevii sunt grav patrunsi , pana in rarunchi , pana in talpi si pana in varful urechilor , de iubirea de patrie , de popor , de scoala , de istorie ! Toarasa de istorie , harnicutza cum se stie , a mai dus in derizoriu inca un 1 Decembrie , a mai bifat o activitate in dorul lelii , niste poze pentru ISJ , si basta , pana la anul ...