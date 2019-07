Loteria Română lansează două noi serii de loz răzuibil

Răzuiești și câștigi!

LOZUL RĂZUIBIL este unul dintre cele mai îndrăgite produse ale Loteriei Române care își îmbogățește portofoliul cu două noi serii atractive și cu foarte multe premii: “FRUCTOS NOROCOS” și “MAGIC SUPER 7”!

Loteria Romana le-a pregatit jucatorilor surprize noi, in plina vara, cand norocul ii asteapta in toate agentiile loto. Pentru cele doua noi serii de loz razuibil, cu design atractiv, tematica si coloristica diverse, Loteria Romana pune la bataie un numar total de peste 1,31 milioane de premii in valoare totala de aproximativ 14 milioane de lei.

“FRUCTOS NOROCOS”ne reaminteste ca fructele sunt in top. In aceasta vara, fructele nu sunt doar sanatoase ci si norocoase. Cu doar4 leipoti razui un loz de sezon care iti poate aduce premii importante. Pentru acest loz care are doua zone de joc, Loteria Romana pune la bataie662.224 de castiguriin valoare totala de4.800.000 de lei.Scara de castiguri cuprinde premii cu valori intre4 lei si 50.000 de lei iar premiile cap de afis au o valoare de 200.000 de lei fiecare.

“MAGIC SUPER 7”este un loz ce pune accent pe forta magica a cifrei sapte. Norocul, chiar daca este schimbator, este mereu in preajma jucatorilor care pot alege sa-si joace sansa. Cei care vor sa-si incerce norocul cu acest loz care are trei zone de joc trebuie sa plateasca7 lei. Valoarea totala a premiilor oferite de LOTERIA ROMANA pentru acest produs este de9.074.012 de lei, iar cele648.556decastiguri totalesunt distribuite in premii de la7 lei,pana la 77.777 lei, iar premiile cap de afis, sunt in valoare de 777.777 de lei.

Loteria Romana, prin jocurile responsabile pe care le organizeaza, le aduce jucatorilor sai bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, in conditii de siguranta, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent de jocul preferat.