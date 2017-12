Luna noiembrie începe cu tragica poveste a Violettei Valery

Se anunță o seară de neuitat duminică, de la ora 18.30, la Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. Organizatorii au dedicat cea de-a treia seară a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului Violettei Vallery. În rolul frumoasei curtezane, publicul o va putea admira pe soprana Diana Țugui din Cluj. Impresionată de modul în care a interpretat-o pe Violetta Valery, în vară, la Castelul Corvinilor, în cadrul Festivalului „Opera Nights, managerul TNOB, Daniela Vlădescu, a invitat-o pe clujeancă la Constanţa, la sărbătoarea muzicii și dansului, ajunsă la a 41-a ediție. Astfel, publicul se va bucura să o asculte, duminică, pe Diana Țugui, care promite să impresioneze nu doar prin vocea ei - care o situează în topul celor mai bune... Violette din ţară -, ci şi prin expresivitatea sa scenică. Rolul lui Alfredo va fi interpretat de tenorul sârb Dejan Maximovici, iar bătrânul Giorgio Germont va fi întruchipat de Iordache Basalic din București. Spectacolul se va desfăşura sub conducerea muzicală a maestrului Liviu Condriuc din Germania. Din distribuţie mai fac parte: Lucia Mihalache, Andrei Băican, Bogdan Ocheșel, Marius Eftimie, Laurențiu Severin, Ionela Duma și Adrian Bădilă.

BILETE ȘI ABONAMENTE Cei care doresc să se întâlnească cu „Traviata” sunt așteptați să-și achiziționeze bilete la prețurile de 30, 40 și 50 de lei, în funcție de locul din sală. Elevii și studenții, în grup organizat, și pensionarii vor plăti 20 de lei pe un tichet. Biletele pot fi achiziționate în seara spectacolului, începând cu ora 17.30. În vânzare se află și abonamente la prețuri speciale, cuprinse între 190 de lei - 12 spectacole și 140 de lei - 7 spectacole.

SEARA EMOȚIILOR Joi seară, în cea de-a doua seară a festivalului, pe scena TNOB a urcat maestrul Vasile Moldoveanu, tenorul constănțean care a cântat pe patru continente. El a primit din partea conducerii TNOB un premiu de excelență și un dar muzical - „Fermecătoarea operetă”, oferit de trei soprane bucureștene: Doina Scripcaru, Mediana Vlad şi Patricia Seymour, acompaniate de pianista Gonul Aptula.

După recitalul de operetă, tenorul a urcat pe scenă, iar publicul l-a aplaudat în picioare, minute în șir, în timp ce pe fundal erau proiectate imagini cu artistul și se auzeau aria lui Calaf - „Nessun dorma”, din „Turandot”, de Puccini, și aria ducelui de Mantua - „La donna e mobile” - din „Rigoletto”, de Verdi.

„În România se pot vedea spectacole, se pot asculta concerte de mare clasă, pe care nu le întâlnești oricând și oriunde. Îmi doresc ca aceste porți spre lumină, spre dragoste, spre muzică să se deschidă și mai larg în țara noastră”, a spus Vasile Moldoveanu. „În Constanța avem niște bijuterii extraordinare, care trebuie păstrate, exploatate, cum e Cazinoul. Eu vin dintr-un oraș unde avem un cazino (n.r. - artistul trăiește la Monte Carlo). E foarte frumos, însă acest cazino nu are nici pe departe majestatea, așezarea Cazinoului din Constanța. Și este exploatat la maximum. Am mari speranțe în ceea ce privește evoluția, arta în general, deoarece publicul român este atât de călduros, de binevoitor”, a mai spus tenorul român cu cea mai intensă activitate pe scena Metropolitan Opera din New York (105 spectacole).

Citește și:

De 41 de ani, Constanța este pe harta internațională a operei şi baletului

„Traviata” lui Verdi, primire de gală în castelul lui Matei Corvin

Aplauze pentru nemuritoarea Violetta

„Traviata”, în variantă bulgară

„Dama cu camelii” vă invită la Operă